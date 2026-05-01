Похоже, что населению Латвии предстоит пережить очень серьезный кризис. Что можно предпринять уже сейчас?
Конфликт на Ближнем Востоке не является краткосрочной ситуацией, его последствия будут ощущаться еще долго. Более того, это сигнал о том, что экономика меняется и ей придется адаптироваться, поэтому домохозяйствам уже сейчас необходимо действовать, чтобы смягчить, по всей вероятности, неизбежное давление на кошелек. С таким комментарием выступили экономисты Bigbank.
Дорожает все
Цена нефти в физических сделках превышает 110 долларов США за баррель (около 94 евро за 159 литров). Уже сейчас очевидно — ничего не решится по мановению волшебной палочки. Исторический опыт показывает, что подобные кризисы могут существенно ускорить инфляцию — после нефтяного кризиса 1973 года инфляция в Европе утроилась, и сейчас она также может вырасти примерно до 6 %.
"Европа и страны Балтии в этой ситуации особенно уязвимы, поскольку, в отличие от США, в значительной степени зависят от импортируемых энергоресурсов и не способны влиять на глобальные цены".
Рост цен на энергоресурсы ощущается повсюду — подорожало топливо, что увеличило стоимость транспорта, включая логистику и цепочки поставок. Это, в свою очередь, влияет на все остальные отрасли и отражается в росте цен практически на все товары и услуги.
Дорожают также отопление и электроэнергия, особенно для тех домохозяйств, которые по-прежнему зависят от ископаемых энергоресурсов, например природного газа. Во-первых, потому что значительная часть мировых поставок газа обычно проходит через сейчас заблокированный Ормузский пролив. Во-вторых — из-за разрушения газовых месторождений и инфраструктуры Катара.
Психологические факторы
Латвию рост цен на газ может затронуть сильнее, чем другие страны Балтии, поскольку большая часть тепла и электроэнергии производится с использованием природного газа. Однако существуют и другие — экономические и психологические — факторы.
"СМИ широко освещают кризис на Ближнем Востоке и его экономические последствия. У людей формируются инфляционные ожидания, то есть предположение, что цены продолжат расти, и в результате потребительские настроения становятся более негативными. Одновременно инфляционные ожидания облегчают повышение цен — под аргументом, что «все подорожало», что, в общем, соответствует действительности. В итоге даже те, кому еще не было необходимости повышать цены, начинают это делать", - отмечают экономисты.
Должники заплатят больше
Еще один долгосрочный эффект связан с денежно-кредитной политикой центральных банков. Европейский центральный банк повысил прогноз инфляции в еврозоне до 2,6 % (ранее 1,9 %), и, вероятно, это не последнее повышение. Если цены будут расти быстрее целевого уровня в 2 %, Европейский центральный банк повысит процентные ставки. Вопрос уже не в том, «будет ли», а в том, «когда» и «сколько раз».
Для домохозяйств с кредитами с плавающей ставкой или для тех, кто планирует брать заем, это может означать более высокие ежемесячные платежи. С другой стороны, это также означает, что со временем могут вырасти процентные ставки по вкладам.
Что делать людям?
"Во-первых, стоит обратить внимание на сбережения. Если деньги просто «лежат» на счете, инфляция постепенно их «съедает». Самое время выбрать решения, позволяющие деньгам работать — например, сберегательный счет или расчетный счет с начислением процентов на остаток", - считают специалисты.
Во-вторых, необходимо оценить существующие кредитные обязательства. Если ставка по кредиту плавающая, платежи могут увеличиться. Стоит проверить, есть ли возможность рефинансировать кредиты или объединить их, чтобы снизить ежемесячную нагрузку и сделать график погашения более удобным.
В-третьих, следует проанализировать структуру расходов. Полностью избежать роста цен невозможно, но можно снизить его влияние. Например, чаще выбирая местные товары и услуги, которые меньше зависят от глобальных ценовых колебаний и одновременно поддерживают местную экономику.
В-четвертых, важно подумать об энергоресурсах. Здесь по-прежнему действует простой принцип — готовь сани летом. Если есть возможность, стоит заранее подготовиться к отопительному сезону, закупив топливо или инвестировав в энергоэффективность жилья. Это требует первоначальных вложений, но в долгосрочной перспективе может существенно снизить расходы.
Также стоит пересмотреть условия договора на электроэнергию. В некоторых случаях более выгодным может быть контракт с фиксированной ценой, который позволяет избежать резких колебаний и делает ежемесячные платежи более предсказуемыми.
Это новая реальность
Параллельно важно укреплять свои позиции на рынке труда — развивать навыки и обеспечивать устойчивость источников дохода, поскольку вероятность столкновения с новой глобальной экономической рецессией значительно выше, чем сценарий быстрого восстановления и роста.
В итоге высокая инфляция — это не краткосрочное явление, вызванное нефтяным кризисом на Ближнем Востоке, а новая реальность, которую необходимо признать и к которой нужно адаптировать свое поведение.
Ранее Otkrito.lv писал о том, в каком случае жителям Латвии придется сильно затянуть пояса из-за войны в Иране.