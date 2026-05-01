Похоже, что населению Латвии предстоит пережить очень серьезный кризис. Что можно предпринять уже сейчас?

"СМИ широко освещают кризис на Ближнем Востоке и его экономические последствия. У людей формируются инфляционные ожидания, то есть предположение, что цены продолжат расти, и в результате потребительские настроения становятся более негативными. Одновременно инфляционные ожидания облегчают повышение цен — под аргументом, что «все подорожало», что, в общем, соответствует действительности. В итоге даже те, кому еще не было необходимости повышать цены, начинают это делать", - отмечают экономисты.