Исследование алкогольных привычек иностранцев стоимостью 140 000 евро возмутило даже премьера

Премьер в социальных сетях критически высказался о расточительных и малополезных исследованиях. По словам Кулбергса, они вызывают обеспокоенность не только у него, но и у общества в целом. В данном конкретном случае поводом для публичной дискуссии стала новость о том, что Центр профилактики и контроля заболеваний планирует почти за 140 тыс. евро заказать исследование о привычках жителей Эстонии и Литвы при покупке алкогольных напитков в Латвии.