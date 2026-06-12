Исследование алкогольных привычек иностранцев стоимостью 140 000 евро возмутило даже премьера
Премьер-министр Андрис Кулбергс инициирует пересмотр исследований, уже заказанных или планируемых министерствами и подведомственными учреждениями.
Премьер в социальных сетях критически высказался о расточительных и малополезных исследованиях. По словам Кулбергса, они вызывают обеспокоенность не только у него, но и у общества в целом. В данном конкретном случае поводом для публичной дискуссии стала новость о том, что Центр профилактики и контроля заболеваний планирует почти за 140 тыс. евро заказать исследование о привычках жителей Эстонии и Литвы при покупке алкогольных напитков в Латвии.
Кулбергс сообщил, что поручил своему бюро рассмотреть возможность введения "своего рода моратория" до тех пор, пока не будет проведена оценка целесообразности всех исследований. Он отметил, что процесс переоценки может потребовать времени и дополнительных ресурсов, но "лучше так, чем расточительство".
Советник премьера по вопросам коммуникации Элина Шверна сообщила, что в ближайшие дни министрам будет дано официальное поручение пересмотреть уже реализуемые и планируемые в будущем исследования в своих отраслях. Министерства должны будут предоставить информацию о цели, предмете каждого исследования и конкретной пользе для общества.
Цель пересмотра - выяснить, какую практическую информацию дают подобные исследования и как министерства планируют использовать полученные результаты при формировании своей политики и принятии решений, добавила Шверна.