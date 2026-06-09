Украина поделится с Латвией опытом борьбы с дронами: Кулбергс и Зеленский подписали соглашение
Во вторник, 9 июня, в Таллине, во время саммита стран Балтии и Северных стран (NB8), премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве двух стран в сфере обороны. Оно предусматривает передачу украинского опыта для защиты воздушного пространства от атак дронов.
В рамках соглашения Украина обязуется оказывать поддержку в передаче экспертизы, особенно в сфере беспилотных систем и противовоздушной обороны, делясь своим уникальным военным и гражданским опытом. Украина также обещает содействие экспорту продукции, чтобы расширить возможности Национальных вооруженных сил Латвии. В случаях, когда будет оказываться поддержка украинской промышленности, стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и передачи технологий.
В соглашении выражена готовность развивать взаимное сотрудничество между Латвией и Украиной. Латвия будет оказывать политическую поддержку Украине на пути в НАТО и Европейский союз. Также запланированы пожертвования продукции латвийской военной промышленности, передача экипировки Национальных вооруженных сил, обучение украинских военнослужащих, а также вложения в международные фонды, в том числе PURL. Кроме того, соглашение предусматривает новое направление сотрудничества — закупки у украинской военной промышленности, что должно укрепить военно-промышленное партнерство двух стран.
«Украина сейчас лучше всех в мире знает, как бороться с дронами. Это соглашение позволит укрепить возможности Латвии в сфере противодронной защиты. Подписывая договор о сотрудничестве, мы были едины во мнении, что в исполнении соглашения оборонные силы обеих стран будут тесно сотрудничать, поскольку обмен знаниями, опытом и ресурсами позволяет нам быть намного эффективнее в укреплении обороны своей страны», — заявил Андрис Кулбергс.
Ключевые элементы военной поддержки в рамках соглашения предусматривают дальнейшее сотрудничество Латвии с Украиной в исследовании и разработке новых военных технологий, а также поддержку Украины в течение следующих 10 лет. Конкретный вид и объем поддержки будут определяться отдельно каждый год.
Также соглашение предусматривает сотрудничество в обмене разведывательной информацией, обеспечение экспортных лицензий для закупок на нужды Национальных вооруженных сил, а также сотрудничество после войны. В частности, речь идет об обмене опытом и участии в восстановлении Украины, особенно инфраструктуры, связанной с обороной: коммуникационных сетей, логистической инфраструктуры и объектов военной промышленности.
Любые бюджетные обязательства со стороны Латвии будут обеспечиваться только при четком одобрении правительства и, когда это необходимо, Сейма.
Правительство Андриса Кулбергса обязалось сосредоточиться на задачах, которые можно выполнить в период работы 14-го Сейма. Партнеры договорились о конкретном списке приоритетных работ. Одним из важнейших приоритетов определена государственная безопасность, в том числе поддержка оборонных и внутренних служб в укреплении границы, развитии противовоздушной обороны, а также усилении внутренней и внешней безопасности государства.
Одна из задач, которую правительство планирует реализовать, — содействие внедрению современных технологий в оборонных и внутренних службах. В частности, планируется обеспечить их дополнительными беспилотными системами и организовать совместные учения служб по использованию современных технологий и беспилотных систем.
Также планируется создать эффективную систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов и усовершенствовать системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, уделяя особое внимание приграничным самоуправлениям.
На нужды обороны планируется направить 5% внутреннего валового продукта (ВВП), целенаправленно развивая местную военную промышленность и технологии совместно с ближайшими союзниками. Кабинет министров продолжит работу по расширению присутствия союзников НАТО в Латвии, а также оценит возможность направления дополнительного финансирования Европейского союза на оборону.
Правительство также обязуется и дальше оказывать всестороннюю поддержку Украине.