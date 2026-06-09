Украина поделится с Латвией опытом борьбы с дронами: Кулбергс и Зеленский подписали соглашение

«Украина сейчас лучше всех в мире знает, как бороться с дронами. Это соглашение позволит укрепить возможности Латвии в сфере противодронной защиты. Подписывая договор о сотрудничестве, мы были едины во мнении, что в исполнении соглашения оборонные силы обеих стран будут тесно сотрудничать, поскольку обмен знаниями, опытом и ресурсами позволяет нам быть намного эффективнее в укреплении обороны своей страны», — заявил Андрис Кулбергс.