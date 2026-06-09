Правительство Андриса Кулбергса пришло с "селедкой под шубой": соцсети рассмешила клумба у Кабмина
Пользователей соцсетей развеселила цветочная клумба у здания Кабинета министров. Поводом для шуток стало сочетание цветов, которое многим напомнило один из самых узнаваемых праздничных салатов — «селедку под шубой».
В Threads пользователи обратили внимание на клумбу у правительства и начали сравнивать ее с «шубой» — слоеным салатом из сельди, овощей и свеклы. Именно характерное сочетание оттенков в цветнике вызвало такие ассоциации.
«Селедка под шубой» — популярный салат, который давно стал привычной частью праздничного стола во многих семьях. Его также называют просто «шубой». Блюдо ценят не только за вкус, но и за яркий внешний вид: слои овощей, особенно свеклы, придают ему насыщенный и узнаваемый цвет.
На этом фоне пользователи соцсетей иронично связали внешний вид клумбы с приходом нового правительства Андриса Кулбергса.
Как сообщал Otkrito.lv, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. В состав коалиции вошли «Объединенный список», Национальное объединение, «Новое Единство» и Союз зеленых и крестьян.