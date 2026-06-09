Правительство Андриса Кулбергса пришло с "селедкой под шубой": соцсети рассмешила клумба у Кабмина

«Селедка под шубой» — популярный салат, который давно стал привычной частью праздничного стола во многих семьях. Его также называют просто «шубой». Блюдо ценят не только за вкус, но и за яркий внешний вид: слои овощей, особенно свеклы, придают ему насыщенный и узнаваемый цвет.