Жители Латвии снова начали копить, но страна все равно остается среди аутсайдеров Европы

"В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивали сбережения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился или даже вырос, например в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики и связанным с ним пессимизмом населения", - оценивает главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфрея.