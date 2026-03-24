Дорогой наш президент: за год сбережения Ринкевича значительно увеличились
Безналичные накопления президента Латвии Эдгара Ринкевича в прошлом году увеличились на 72 779 евро до 251 924 евро, и примерно такую же сумму он вложил в облигации, свидетельствует поданная президентом декларация о доходах за прошлый год.
Согласно данным из архива агентства LETA, в конце 2024 года президент задекларировал безналичные накопления в размере 179 145 евро.
Накопления президента в Swedbank составляют 216 472 евро, в Swedbank Atklātais pensiju fonds - 29 927 евро, в латвийском филиале Swedbank Life Insurance - 4325 евро, в Revolut - 1200 евро.
На посту президента Ринкевич в прошлом году заработал 105 109 евро, 210 евро получил в виде процентов от Swedbank, 200 евро в виде компенсации от латвийского филиала страховой компании Compensa Vienna Insurance Group, а 11 400 евро - в виде процентов от Государственной казны.
Президент задекларировал в прошлом году две покупки облигаций на общую сумму 200 000 евро, а также погашение облигаций на сумму 103 750 евро и 103 350 евро. После этих сделок в конце года ему принадлежали облигации на сумму 300 000 евро.
Согласно декларации, Ринкевичу принадлежат две квартиры в Риге и Юрмале.