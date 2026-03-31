В Латвии раскрыли неудобную правду о возврате налога: одним - на сбережения, другим - на выживание
Для одних жителей Латвии возврат налога — просто приятный бонус, о котором удобно вспомнить весной. Для других — деньги, которые помогают закрыть долги, дотянуть до зарплаты или наконец отложить хоть что-то в запас. Новый опрос показал, что отношение к этим выплатам в стране заметно различается — и во многом зависит от уровня доходов.
В Латвии март традиционно связан с подачей деклараций о доходах физических лиц и возможностью вернуть переплаченный налог. Опрос Norstat, проведённый в сотрудничестве с финтех-компанией IPF Digital, показывает, что для большинства жителей налоговый возврат не является существенной частью семейного бюджета, а скорее дополнительным финансовым ресурсом, который можно использовать для разных целей.
Согласно данным опроса, 38% жителей воспринимают налоговый возврат как приятный, но несущественный дополнительный доход. Это означает, что для большинства он не является критически важной частью бюджета, а скорее даёт возможность более гибко распоряжаться своими финансами.
В то же время часть жителей использует налоговый возврат для укрепления своей финансовой безопасности. 13% респондентов направляют эти средства на сбережения или формирование финансовой подушки, а 10% используют их для запланированных крупных покупок. Это показывает, что налоговый возврат часто становится возможностью реализовать заранее поставленные финансовые цели.
Однако для части общества налоговый возврат помогает и стабилизировать бюджет. 7% опрошенных используют эти средства для погашения долгов, а 5% признают, что без них им было бы сложнее покрывать повседневные расходы.
Опрос также показывает различия между группами с разным уровнем дохода. Люди с более высокими доходами чаще направляют налоговый возврат на сбережения или финансовую подушку, тогда как в домохозяйствах с более низкими доходами эти деньги чаще идут на покрытие текущих расходов или снижение финансовых обязательств. Это означает, что для одних налоговый возврат - это возможность укрепить финансовую устойчивость, а для других - способ сбалансировать повседневный бюджет.
При этом 22% опрошенных отмечают, что в этом году вовсе не ожидают налогового возврата.
Эксперты подчёркивают, что налоговый возврат не является гарантированным дополнительным доходом. Он возникает только в тех случаях, когда в течение года образовалась переплата подоходного налога - например, при декларировании расходов на здоровье или образование, а также при взносах в пенсионный фонд третьего уровня и другие долгосрочные накопления. Это значит, что налоговый возврат часто является результатом осознанных финансовых решений, а не автоматическим дополнительным доходом.
"Если человек делает взносы в пенсионный фонд третьего уровня, использует накопительное страхование жизни или декларирует расходы на здоровье и образование, налоговый возврат становится одним из инструментов финансового планирования. Но важно помнить, что он не гарантирован каждый год, поэтому не стоит рассчитывать на него при планировании повседневного бюджета", - отмечает Томс Ванданс, руководитель IPF Digital Latvia.
В целом результаты опроса показывают, что налоговый возврат для жителей Латвии чаще становится дополнительной финансовой возможностью, а не важной частью бюджета. Это также отражает разные финансовые привычки - одни используют эти деньги для сбережений или достижения целей, другие - чтобы привести в порядок повседневные финансы. Эксперты подчёркивают, что важен не столько размер возврата, сколько то, как эти средства используются для укрепления финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе.