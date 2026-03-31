В Латвии раскрыли неудобную правду о возврате налога: одним - на сбережения, другим - на выживание

Опрос также показывает различия между группами с разным уровнем дохода. Люди с более высокими доходами чаще направляют налоговый возврат на сбережения или финансовую подушку, тогда как в домохозяйствах с более низкими доходами эти деньги чаще идут на покрытие текущих расходов или снижение финансовых обязательств. Это означает, что для одних налоговый возврат - это возможность укрепить финансовую устойчивость, а для других - способ сбалансировать повседневный бюджет.