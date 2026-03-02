VID рассказал, сколько времени может занять возврат переплаты и что мешает обработке деклараций
Первый день подачи деклараций о доходах прошел сравнительно спокойно — в отличие от прошлых лет. Электронная система декларирования Службы государственных доходов (VID EDS) из-за большого числа подключений после полуночи на этот раз не «зависла» и продолжала работать. Ажиотаж вокруг подачи деклараций по-прежнему велик: более 100 тысяч человек уже успели их подать, а несколько десятков тысяч вечером ждали в в виртуальной очереди. Были и попытки «уронить» систему, но это не удалось.
Каждый год тысячи жителей Латвии в ночь на 1 марта не спят, а пытаются подключиться к Электронной системе декларирования (EDS) Службы государственных доходов (VID). Причина все та же — подача годовых деклараций о доходах. Этот год не стал исключением: уже в первые минуты после полуночи к системе пытались подключиться несколько десятков тысяч человек.
Незадолго до полуночи всех, кто уже находился в системе EDS, из нее «выкинули», после чего был запущен механизм очереди. Как отмечает в комментарии TV3 Ziņas генеральный директор VID, активность жителей в полночь была очень высокой, но система справилась.
«Система EDS в первые полчаса работала сравнительно медленно, поэтому, возможно, некоторым, кто не смог войти с первой попытки, показалось, что EDS “зависла”, однако нет — EDS работала стабильно. Механизм очереди и очень большое число подключений были тем, что способствовало этой медленной работе», — пояснила генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.
В течение всего дня люди могли подавать годовые декларации о доходах, однако виртуальная очередь сохранялась весь день. Ее размер колебался: в один момент в очереди стояли 116 тысяч пользователей, в другой — 60 тысяч. Руководитель VID отмечает, что, к сожалению, было много случаев, когда люди пытались подать 10, 15 и даже 19 деклараций — это наводит на мысль, что цель таких пользователей могла быть в том, чтобы перегрузить систему EDS.
«Ясно видно, что человек подал декларацию, через минуту внес в нее уточнение и затем еще через какое-то время уточнил уточнение, таким образом набрав большое количество. И это заставляет нас задуматься, что эти люди либо “ради спорта”, либо, возможно, пытаясь доказать, что они могут нагрузить систему EDS настолько, чтобы она зависла».
Опыт предыдущих лет показывает, что виртуальную очередь придется поддерживать три дня, а затем интерес самых нетерпеливых жителей пойдет на спад. VID напоминает, что в этом году переплата по налогам может не образоваться вовсе или быть небольшой. Причина — налоговые изменения, вступившие в силу в прошлом году: был введен фиксированный необлагаемый минимум в размере 510 евро независимо от размера зарплаты.
Это означает, что деньги не были удержаны или «потеряны» — просто в прошлом году они уже были получены частями вместе с ежемесячной зарплатой. Однако переплата может образоваться, если человек подал чеки по оправданным расходам — на здравоохранение и образование — или если изменилось число иждивенцев.
Байба Шмите-Роке, генеральный директор VID:
«Нужно понимать, что ни ночью, ни в выходные те люди, которые занимаются непосредственно возвратом, не работают. Логично, что это будет делаться в рабочие дни, поэтому с понедельника мы начнем прогонять эти декларации через системы риск-анализа, и тем, у кого все будет в порядке, все автоматически будет возвращено. Показатель прошлого года был таким: при автоматической системе возврат происходил в течение трех дней».
При этом установленный законом срок, в который VID должен вернуть налоговую переплату, составляет три месяца. Обработку деклараций также могут задерживать необоснованно заявленные расходы: в прошлом году были случаи, когда человек просил вернуть деньги за купленные теще сапоги, а также подавались чеки из таромата.