VID рассказал, сколько времени может занять возврат переплаты и что мешает обработке деклараций

В течение всего дня люди могли подавать годовые декларации о доходах, однако виртуальная очередь сохранялась весь день. Ее размер колебался: в один момент в очереди стояли 116 тысяч пользователей, в другой — 60 тысяч. Руководитель VID отмечает, что, к сожалению, было много случаев, когда люди пытались подать 10, 15 и даже 19 деклараций — это наводит на мысль, что цель таких пользователей могла быть в том, чтобы перегрузить систему EDS.