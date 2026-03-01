Мужчина, уволенный за распитие пива на работе, выиграл судебный процесс и получил щедрую компенсацию. Как это возможно?
Фото: Pexels.com
Иллюстративное фото.
В Испании электрика уволили за употребление алкоголя в рабочее время, однако суд признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить ему значительную компенсацию.

Мужчина работал в электромонтажной компании. Руководство заподозрило его в странном поведении и наняло частного детектива для наблюдения. В отчете указывалось, что сотрудник пил пиво в барах и даже на парковках, а в один из дней во время обеденного перерыва выпил около трех литров пива.

Работодатель расценил это как серьезное нарушение, особенно учитывая, что мужчина управлял служебным автомобилем и потенциально мог представлять опасность для окружающих. Его уволили, однако сотрудник оспорил решение в суде, заявив, что увольнение было незаконным. Tribunal Superior de Justicia de Murcia встал на сторону истца. Суд признал факт употребления алкоголя, однако счел увольнение несправедливым, а наказание — несоразмерным.

Суд предложил компании выбор: либо восстановить сотрудника на работе, либо выплатить ему компенсацию в размере 47 000 евро.

Решение было обосновано несколькими аргументами:

  • Обеденный перерыв формально не считается рабочим временем, поэтому употребление алкоголя в этот период не может автоматически трактоваться как нарушение трудовых обязанностей.
  • Работодатель не доказал, что употребление алкоголя повлияло на выполнение работы или создало реальную угрозу для окружающих.
  • Испанское законодательство допускает увольнение за систематическое злоупотребление алкоголем, а не за отдельные эпизоды. Зафиксированные детективом случаи суд признал разовыми, а не систематическими.

В итоге суд признал увольнение незаконным и обеспечил мужчине право на компенсацию. О произошедшем сообщил телеканал TSN.

