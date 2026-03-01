Мужчина, уволенный за распитие пива на работе, выиграл судебный процесс и получил щедрую компенсацию. Как это возможно?

Мужчина работал в электромонтажной компании. Руководство заподозрило его в странном поведении и наняло частного детектива для наблюдения. В отчете указывалось, что сотрудник пил пиво в барах и даже на парковках, а в один из дней во время обеденного перерыва выпил около трех литров пива.