Swedbank повышает тарифы: что изменится в жизни клиентов банка уже скоро

С 1 июня 2025 года Swedbank вводит обновлённый прайс-лист для частных клиентов. Банк пересматривает стоимость ряда повседневных услуг — одни тарифы вырастут, другие, напротив, будут снижены или отменены вовсе. Ниже — основные изменения, которые затронут большинство пользователей.