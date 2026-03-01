Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 15:04
Swedbank повышает тарифы: что изменится в жизни клиентов банка уже скоро
С наступлением лета жизнь клиентов Swedbank станет немного дороже — банк пересматривает тарифы на повседневные услуги, и к переменам лучше подготовиться заранее.
С 1 июня 2025 года Swedbank вводит обновлённый прайс-лист для частных клиентов. Банк пересматривает стоимость ряда повседневных услуг — одни тарифы вырастут, другие, напротив, будут снижены или отменены вовсе. Ниже — основные изменения, которые затронут большинство пользователей.
Основные изменения, касающиеся повседневных услуг для частных лиц:
- Для клиентов, не подключенных к тарифному плану, будет взиматься ежемесячная плата в размере 2 евро за обслуживание текущего счета.
- Ежемесячная плата за пакет Basic составит 2,50 евро, и пользователи этого пакета смогут совершать неограниченное количество платежей в другие банки без дополнительной платы. В настоящее время плата за базовый пакет составляет 1,70 евро.
- Отменена комиссия за обслуживание неактивного счета – если счет долгое время не используется, то комиссия за его обслуживание больше не взимается. В настоящее время эта плата составляет 1 евро.
- Более выгодные платежи в иностранной валюте – комиссия за конвертацию валюты отменена для карт Swedbank ISIC и снижена вдвое для кредитных карт Gold.
Другие изменения:
- Более выгодные операции с долговыми ценными бумагами на Балтийских фондовых биржах – комиссия снижена до 0,1%, но минимальная комиссия – до 20 евро.
- Комиссия в размере 5 евро будет применяться к международным платежам из стран, не входящих в Европу.
- Комиссия за внесение/снятие наличных в отделении банка и снятие средств в банкоматах Swedbank и SEB сверх установленного бесплатного лимита в 750 евро с 1 июня составит 0,7% от суммы, превышающей 750 евро.
- Изготовление и доставка платежной карты Swedbank по почте теперь будет стоить 2,50 евро, а получение в отделении банка – 5 евро. В настоящее время это 2 и 4 евро соответственно.
- Более удобное использование доверенностей – отменен ранее установленный 10-летний срок действия доверенностей, выданных в Латвии на неопределенный срок или срок, превышающий 10 лет. Одновременно с этим мы также пересмотрели Условия предоставления цифровых услуг (ранее — Условия предоставления удаленных услуг), дополнительно разъяснив условия безопасного использования средств аутентификации.