Петерис Апинис: "Лекарства будут становиться только дороже"
“Выборы приближаются с огромной скоростью. В политике проявляют активность (или готовы проявить активность) люди, не обладающие фундаментальными знаниями, но имеющие фундаментальную уверенность и веру в свои обещания. Они способны выявлять проблемы, которые никак не могут решить», - пишет в статье для Otkrito.lv известный латвийский врач Петерис Апинис.
Нелепые решения
Так было перед всеми выборами в Сейм, когда действующие и будущие политики заявляли, что лекарства слишком дорогие. И предлагали (и предлагают сегодня) нелепые решения — например, государственные и муниципальные аптеки, государственные оптовые компании по продаже лекарств или закупки лекарств через больничные аптеки. Вы спросите – почему я против государственных аптек и государственной оптовой торговли? Просто – им тоже понадобятся оборудование, цифровые решения, хорошо оборудованные помещения, специалисты, логистические цепочки – и все это стоит дорого, а деньги будут взяты из расходов больниц или корзины услуг. Но этого не произойдет – это пустые обещания.
Чаще всего в политических и псевдожурналистских расследованиях виновных находят – аптекарей или компании-поставщиков лекарств (оптовые склады). После «реформы» цен на лекарства Хосама Абу Мери часть лекарств стала немного дешевле, а часть – дороже. Из казны (на самом деле из кармана налогоплательщиков) государство доплачивает за каждый рецепт, но за более дорогие лекарства каждый сам доплачивает налог Хосама.
Все, кто обещает избирателям более низкие цены на лекарства, сознательно или бессознательно лгут (бессознательно здесь означает незнание или отсутствие разума); это касается как правящей партии, так и оппозиции, и тех, кто входит в политику через окно.
Лекарства с каждым годом становятся дороже и будут становиться еще дороже. Попробую это объяснить, хотя в предвыборный период царит страусиная политика.
Три фактора цен
Цены на лекарства в Латвии и Европе определяют три фактора:
• 70–75 % цены на лекарства определяет производитель. Единственным участником рынка фармацевтики, который сам устанавливает цену на лекарства, является производитель, который делает это в соответствии с себестоимостью производства и желаемой прибылью.
Производитель лекарств сообщает эту цену Государственной агентству по лекарствам. В список компенсируемых лекарств включаются только самые дешевые лекарства. Уровень цен на лекарства в Латвии не определяется Olpha или Grindex – все латвийские производители лекарств вместе составляют только 5–6 % латвийского рынка лекарств. Цены на лекарства в Латвии на самом деле определяют глобальные производители, причем крупные игроки диктуют цены мелким, но затраты на производство лекарств – это не только прессование порошка в таблетку. Цена лекарств зависит от затрат на производство и исследования, которые включают в себя научные исследования, разработки, клинические испытания, а также затраты на производственный процесс.
Конечно, фармацевтические компании ожидают прибыли от своих инвестиций и рисков. Если лекарство является редким или используется для лечения редких заболеваний, производители могут устанавливать более высокие цены, учитывая доступность и спрос. В защиту глобальных фармацевтических компаний добавлю, что производственные цены на лекарства растут. Глобальные производители лекарств устанавливают значительно более низкие цены на компенсируемые лекарства, поскольку их оплачивает государство; и даже в небольшой Латвии государство является крупным игроком.
• 12% налог на добавленную стоимость. Я не буду обсуждать налоговую политику Латвии, только добавлю, что в Литве НДС на лекарства составляет 5%, в Эстонии – 9%. Во многих европейских странах НДС на лекарства составляет 0%. Большинство молодых политиков обещают избирателям немедленно снизить НДС на лекарства. Они будут лгать сознательно или бессознательно, потому что налоговая политика является сложной, ее нужно рассматривать в контексте всех налогов и сборов Латвии;
• оптовая и розничная наценка, другими словами – наценка, которую за свою работу получают оптовые склады и аптеки. Больной не имеет возможности приобрести лекарства у производителя в США или Швейцарии. Оптовики покупают лекарства у производителей, а затем продают их аптекам или другим дистрибьюторам по завышенным ценам. Наценка оптовых компаний включает в себя расходы, связанные с доставкой, транспортировкой грузов, хранением и управлением при соответствующей температуре и влажности, образованием и другими услугами, которые добавляют ценность. Аптеки продают лекарства конечному потребителю по розничным ценам, которые также включают административные расходы аптек, расходы на электроэнергию и коммунальные услуги, расходы на хранение, компьютерные программы, холодильники, услуги фармацевта, образование и другие услуги. Обычно общая наценка оптового и розничного продавца составляет от 5 до 20%. Для сравнения: цена на молочные продукты от производителя до кассы супермаркета увеличивается в два раза.
Все дороже и дороже
Следуя мировым тенденциям, цены на лекарства растут, и глобальный рост цен на лекарства составляет 4–6% в год, что за десятилетие значительно превышает уровень глобальной инфляции. За пять лет зафиксировано 48 случаев, когда цена конкретного лекарственного средства на мировом рынке выросла на 500 % и даже более.
Таким образом, основной причиной дороговизны лекарств является появление на рынке новых, эффективных лекарственных средств. Многие заболевания, которые считались неизлечимыми, теперь можно вылечить или эффективно лечить благодаря разработке новых лекарств. Это положительный момент. В глобальном масштабе рецептурные лекарства являются одним из самых быстрорастущих сегментов расходов на здравоохранение. По крайней мере, в настоящее время рынок лекарственных средств означает постоянную разработку новых лекарственных средств, которые позволяют нам бороться с заболеваниями, но в то же время все лекарства становятся дороже.
Цены на лекарства в мире растут из-за нескольких взаимосвязанных факторов, в том числе высоких цен на внедрение новых лекарств, растущих затрат на исследования и разработки, глобальных демографических тенденций и распространения хронических заболеваний, а также ограниченной конкуренции на рынке. Например, средняя чистая цена введения новых лекарств в период с 2022 по 2024 год выросла на 51 %, с учетом инфляции и скидок фармацевтические компании повысили цены почти на треть лекарств в США, что напрямую отразилось и на ценах на лекарства в Европе.
Фармацевтические компании тратят большие средства на исследования и разработку новых лекарств. Затраты на вывод любого нового лекарства на рынок составляют от нескольких сотен миллионов евро до нескольких миллиардов евро.
Когда новое лекарство попадает на рынок, фармацевтическая компания устанавливает на него цену, которая помогает окупить инвестиции и получить прибыль. Но что важно – цены на лекарства также покрывают расходы на исследование и разработку многих потенциальных лекарств, так как 9 из 10 новых лекарств проваливают клинические испытания и никогда не попадают на рынок.
В свою очередь, патент на новые лекарства обычно дает разработчикам фармацевтических препаратов эксклюзивное право на продажу лекарств в течение 25 лет, что позволяет окупить инвестиции, вложенные компанией в разработку лекарств. Но по истечении этих 25 лет другим производителям разрешается производить дженерики этих лекарств, которые обходятся потребителям дешевле. На этот раз мы не будем углубляться в нюансы бизнеса, но существуют различные методы, с помощью которых крупные фармацевтические производители задерживают производство и выпуск на рынок дженериков даже после истечения срока действия первоначального патента. Таким образом, в течение более 25 лет пациенты вынуждены покупать только более дорогие фирменные лекарства.
Производители лекарств также зачастую препятствуют выходу на рынок дженериков, подавая патенты не только на активные вещества лекарств, но и на форму таблеток или жидкостей.
Очень сложная ситуация сложилась с маркетингом и рекламой лекарств. Компании тратят большие суммы денег на продажу и рекламу своих лекарств — и, возможно, тратят на это больше, чем на исследования, тестирование, разработку и клинические испытания. Эти расходы увеличивают затраты на ведение бизнеса и, возможно, повышают цены на лекарства. Проблема в том, что в настоящее время в мировой торговле имеется не менее 20 000 различных лекарств, и нет ни одного врача, который знал бы их все, помнил дозировки и показания, владел свойствами и побочными эффектами каждого из них. Невозможно выписать лекарство, о котором ты знаешь только название и дозировку. В зависимости от специальности, хороший врач хорошо владеет применением 20–100 лекарств. Чтобы научить врача работать с новым лекарством, он должен получать информацию, воспринимать информацию, интересоваться лечением конкретного заболевания и новейшими исследованиями. Автор этих строк каждый день по несколько часов читает международную медицинскую литературу, но это связано с его основной работой — редактированием медицинских журналов. У большинства коллег нет времени на такое изучение информации, и хорошо, если фармацевтические компании целенаправленно предоставляют информацию по специальности – как поддерживая участие в конгрессах и конференциях, так и с помощью информационных материалов.
Давайте будем реалистами
В Латвии есть такая традиция: когда правительство не справляется со своими задачами, не хватает денег, дееспособности и идей, оно ищет виновного. Как правило, это медицина или система здравоохранения.
В прошлом году, во время составления бюджета, правительство, как кролика из цирковой шляпы вытащило список из 300 врачей, которые получают высокие зарплаты, но забыло упомянуть, что 5000 врачей получают относительно мало, а медсестры – очень мало. В других случаях правительство через дружественные (я категорически отрицаю, что имею в виду подкупленные) СМИ заявляет, что врачи дорогие, очереди к специалистам длинные, до семейного врача невозможно дозвониться, а чаще всего – лекарства дорогие. Но повторю то, с чего начал эту статью: нет смысла спорить с людьми (нынешними и будущими политиками), которые не имеют особого представления о медицине.
Идея, выраженная в статье не популярна – лекарства не станут дешевле, даже если кто-то будет стремиться выполнить задачи политиков; давайте будем реалистами – с каждым годом лекарства будут становиться лучше, эффективнее и дороже.