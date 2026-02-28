Петерис Апинис: "Лекарства будут становиться только дороже"

Очень сложная ситуация сложилась с маркетингом и рекламой лекарств. Компании тратят большие суммы денег на продажу и рекламу своих лекарств — и, возможно, тратят на это больше, чем на исследования, тестирование, разработку и клинические испытания. Эти расходы увеличивают затраты на ведение бизнеса и, возможно, повышают цены на лекарства. Проблема в том, что в настоящее время в мировой торговле имеется не менее 20 000 различных лекарств, и нет ни одного врача, который знал бы их все, помнил дозировки и показания, владел свойствами и побочными эффектами каждого из них. Невозможно выписать лекарство, о котором ты знаешь только название и дозировку. В зависимости от специальности, хороший врач хорошо владеет применением 20–100 лекарств. Чтобы научить врача работать с новым лекарством, он должен получать информацию, воспринимать информацию, интересоваться лечением конкретного заболевания и новейшими исследованиями. Автор этих строк каждый день по несколько часов читает международную медицинскую литературу, но это связано с его основной работой — редактированием медицинских журналов. У большинства коллег нет времени на такое изучение информации, и хорошо, если фармацевтические компании целенаправленно предоставляют информацию по специальности – как поддерживая участие в конгрессах и конференциях, так и с помощью информационных материалов.