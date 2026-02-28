Назван показатель, увеличивающий для молодых латвийцев вероятность остаться без образования и работы
Данные Центрального статистического управления показывают, что в сельских территориях Латвии молодежь значительно чаще прекращает обучение и остается без работы и образования, причем особенно уязвимой группой являются молодые мужчины.
В Латвии доля молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, прекратившей обучение, в сельских территориях почти в два раза выше, чем в городах, свидетельствуют данные обследования рабочей силы Центрального статистического управления. В 2025 году в городах обучение прекратили 7,1% молодых людей, тогда как в сельской местности — 12,5%.
Статистика показывает, что прекращение учебы чаще затрагивает молодых мужчин, особенно в сельских территориях, тогда как девушки бросают учебу реже как в городах, так и в селах. В городах обучение прекратили 8,7% мужчин и 5,5% женщин. В сельских территориях — 18% мужчин и 6,6% женщин.
В сельской местности также выше доля молодежи, которая не учится и не работает. В 2025 году в городах 8,6% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет не были ни заняты, ни вовлечены в образование. В сельских территориях этот показатель достиг 10,4%.
В возрастной группе от 25 до 29 лет доля таких молодых людей еще выше. В городах она составила 14,5%, а в сельской местности — 17,6%.