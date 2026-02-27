Латвийских рыбаков предупредили о крупных штрафах, которые им грозят с 1 марта

Максимальный административный штраф за нарушение правил рыбалки составляет до 350 евро. Если рыбалка в период запрета привела к вылову рыбы, помимо административного штрафа необходимо возместить ущерб рыбным ресурсам. Например, компенсация за одну щуку, оставленную в улове в период запрета, составляет 145 евро, а за одного жереха — 180 евро.