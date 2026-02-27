Латвийских рыбаков предупредили о крупных штрафах, которые им грозят с 1 марта
Государственная служба охраны окружающей среды напоминает, что с 1 марта по 30 апреля в связи с нерестом рыбы запрещена любая рыбалка с лодок и других плавсредств во всех водоемах на территории Латвии, за исключением Балтийского моря и Рижского залива, а также отдельных каналов и проток. В этот период также запрещено использовать рыбу в качестве наживки во всех водоемах, кроме Балтийского моря и Рижского залива.
Служба также сообщает, что во многих местах водоемы по-прежнему покрыты толстым слоем льда, поэтому в настоящее время рыбалка с лодок практически невозможна. Рыбалка в период запрета является серьезным нарушением и угрожает естественному воспроизводству рыбных ресурсов.
С 1 марта по 30 апреля рыбалка запрещена также в ряде каналов и проток:
- В бассейне Даугавы: в канале Юглас, реке Югла, в канале Лочу, водотоке, соединяющем Малый и Большой Балтэзерс, в Милгрависе и Саркандаугаве.
- В бассейне Гауи: в водотоке, соединяющем озера Алукснес и Парметня, озера Алукснес и Дзилнас, озера Ауциемс и Райскумс, а также озера Инесис и Таунс.
- В бассейне Лиелупе запрещено рыбачить в Старпиньупе (в канале Каньера) и канале Варкалю.
Также запрет установлен в бассейне Венты в следующих каналах и протоках: в водотоке, соединяющем озера Мазайс Набас и Лиелайс Набас, в канале Набас канале, канале озера Папес и канале Тирдзниецибас.
С 1 марта запрещено оставлять в улове:
- щуку — с 1 марта по 30 апреля;
- жереха — с 1 марта по 15 мая.
С 1 марта по 30 апреля запрещено использовать рыбу в качестве наживки во всех водоемах, кроме Балтийского моря и Рижского залива.
Максимальный административный штраф за нарушение правил рыбалки составляет до 350 евро. Если рыбалка в период запрета привела к вылову рыбы, помимо административного штрафа необходимо возместить ущерб рыбным ресурсам. Например, компенсация за одну щуку, оставленную в улове в период запрета, составляет 145 евро, а за одного жереха — 180 евро.