Латвийских рыбаков предупредили о крупных штрафах, которые им грозят с 1 марта
Фото: LETA
Вместо мелкой рыбки можно выловить крупный штраф.
Латвийских рыбаков предупредили о крупных штрафах, которые им грозят с 1 марта

Отдел новостей

Otkrito.lv

Государственная служба охраны окружающей среды напоминает, что с 1 марта по 30 апреля в связи с нерестом рыбы запрещена любая рыбалка с лодок и других плавсредств во всех водоемах на территории Латвии, за исключением Балтийского моря и Рижского залива, а также отдельных каналов и проток. В этот период также запрещено использовать рыбу в качестве наживки во всех водоемах, кроме Балтийского моря и Рижского залива.

Служба также сообщает, что во многих местах водоемы по-прежнему покрыты толстым слоем льда, поэтому в настоящее время рыбалка с лодок практически невозможна. Рыбалка в период запрета является серьезным нарушением и угрожает естественному воспроизводству рыбных ресурсов.

С 1 марта по 30 апреля рыбалка запрещена также в ряде каналов и проток:

  • В бассейне Даугавы: в  канале Юглас, реке Югла, в канале Лочу, водотоке, соединяющем Малый и Большой Балтэзерс, в Милгрависе и Саркандаугаве.
  • В бассейне Гауи: в водотоке, соединяющем озера Алукснес и Парметня, озера Алукснес и Дзилнас, озера Ауциемс и Райскумс, а также озера Инесис и Таунс.
  • В бассейне Лиелупе запрещено рыбачить в Старпиньупе (в канале Каньера) и канале Варкалю.

Также запрет установлен в бассейне Венты в следующих каналах и протоках: в водотоке, соединяющем озера Мазайс Набас и Лиелайс Набас, в канале Набас канале, канале озера Папес и канале Тирдзниецибас.

С 1 марта запрещено оставлять в улове:

  • щуку — с 1 марта по 30 апреля;
  • жереха — с 1 марта по 15 мая.

С 1 марта по 30 апреля запрещено использовать рыбу в качестве наживки во всех водоемах, кроме Балтийского моря и Рижского залива.

Максимальный административный штраф за нарушение правил рыбалки составляет до 350 евро. Если рыбалка в период запрета привела к вылову рыбы, помимо административного штрафа необходимо возместить ущерб рыбным ресурсам. Например, компенсация за одну щуку, оставленную в улове в период запрета, составляет 145 евро, а за одного жереха — 180 евро.

