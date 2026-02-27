Латвию ждет длительный паводок: названы регионы с наибольшими рисками
В Латвии ожидается необычно продолжительный и потенциально опасный весенний паводок: по прогнозам, наводнения могут длиться с начала марта до середины апреля и затронуть бассейны Лиелупе, Даугавы, Гауи и ряд озер.
В этом году погодные условия в конце зимы способствуют тому, что весенний паводок может перерасти в наводнения, которые будут длиться дольше обычного, сообщила государственный секретарь Министерства климата и энергетики (MКЭ) Лига Куревска. "Согласно текущим прогнозам, период половодья и наводнений может быть продолжительным - примерно с 5 марта до середины апреля. Обычно наводнения начинались немного раньше и длились меньше", - сказала Куревска.
По прогнозам метеорологов, этот год по уровню паводка и наводнений может быть сопоставим с 2010 и 2013 годами. Наиболее опасная ситуация может сложиться в бассейнах Лиелупе, Даугавы, Гауи в районе Валмиеры и возле Царникавы, на озерах Разнас и Лубанас в Латгале и Лиепайском озере в Курземе.
Согласно прогнозам, паводок начнется в Курземе и бассейне Венты, затем - в бассейне Лиелупе, далее - в бассейне Гауи, а затем - в бассейне Даугавы.
Как отметила госсекретарь МКЭ, при наиболее благоприятном сценарии сохранится текущая ситуация, когда днем температура поднимается немного выше нуля, а ночью сохраняется небольшой минус.
"Это самый постепенный вариант таяния снега. Если дождя не будет, то, скорее всего, мы увидим типичное половодье. Неблагоприятный сценарий наступит, если температура будет повышаться и начнутся осадки", - пояснила Куревска.
Она сообщила, что по распоряжению министра климата и энергетики Каспарса Мелниса создана рабочая группа по рискам окружающей среды, в состав которой входят представители различных госучреждений, в том числе Министерства внутренних дел, Минземледелия, Министерства здравоохранения, а также самоуправлений. Также МКЭ проинформировало о повышенных рисках наводнений в этом году Минфин, так как могут потребоваться дополнительные средства из бюджетной программы на непредвиденные случаи.