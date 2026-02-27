Латвию ждет длительный паводок: названы регионы с наибольшими рисками

В этом году погодные условия в конце зимы способствуют тому, что весенний паводок может перерасти в наводнения, которые будут длиться дольше обычного, сообщила государственный секретарь Министерства климата и энергетики (MКЭ) Лига Куревска. "Согласно текущим прогнозам, период половодья и наводнений может быть продолжительным - примерно с 5 марта до середины апреля. Обычно наводнения начинались немного раньше и длились меньше", - сказала Куревска.