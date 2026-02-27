Власти Латвии предупредили население относительно счетов за отопление за февраль. Кому не повезло?

С 1 марта 2026 года более высокие тарифы утверждены для Adven Latvia в Цесисе — 85,30 евро за МВт·ч, для Dobeles enerģij» в Добеле, поселках Тервете и Кронауце — 81,72 евро за МВт·ч, для KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA в поселке Буртниеки — 111,44 евро за МВт·ч и в населенном пункте Пенчи — 145,01 евро за МВт·ч, для Olaines ūdens un siltums в поселках Яунолайне и Стуниши — 85,61 евро за МВт·ч, в Олайне и поселке Пāролайне — 73,43 евро за МВт·ч, для Saulkrastu komunālserviss в Саулкрасты и Звейниекциемсе — 109,81 евро за МВт·ч, для Siltums KIM в поселках Малпилс, Гауя, Инчукалнс и Рагана — 92,51 евро за МВт·ч, а также для Wesemann – Siltums — 132,23 евро за МВт·ч.