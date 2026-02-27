Власти Латвии предупредили население относительно счетов за отопление за февраль. Кому не повезло?
Комиссия по регулированию общественных услуг в марте утвердила снижение тарифов на тепловую энергию для двух регулируемых коммерсантов, а повышение — для семи.
«Изменения тарифов на тепловую энергию в настоящее время в основном связаны с ростом цен на щепу и древесные гранулы. В связи с продолжительными холодами в январе и феврале и, соответственно, более высоким спросом на топливо, цена на щепу и гранулы по сравнению с предыдущими месяцами выросла. Поскольку топливо составляет значительную часть затрат на производство тепловой энергии, эти изменения отражаются и в тарифах в тех самоуправлениях, где в теплоснабжении используется биомасса.
В то же время жителям, ожидающим счета за отопление за февраль, следует учитывать, что они будут выше, чем в предыдущие месяцы. В основном это будет связано с большим объемом потребленной тепловой энергии из-за холодной погоды», — отметил директор департамента энергетики комиссии Янис Негрибс.
С 1 марта 2026 года более низкие тарифы утверждены для Aizkraukles siltums в Айзкраукле, Айзкрауклесской волости и Иршской волости — 70,39 евро за МВт·ч, а также для Madonas siltums в Мадоне, поселках Айзпурве, Дзелзава, Лиезере, Озолы, Биксере, Куса, Баркава, Эргли, Лубана и Ляудона — 69,10 евро за МВт·ч.
С 1 марта 2026 года более высокие тарифы утверждены для Adven Latvia в Цесисе — 85,30 евро за МВт·ч, для Dobeles enerģij» в Добеле, поселках Тервете и Кронауце — 81,72 евро за МВт·ч, для KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA в поселке Буртниеки — 111,44 евро за МВт·ч и в населенном пункте Пенчи — 145,01 евро за МВт·ч, для Olaines ūdens un siltums в поселках Яунолайне и Стуниши — 85,61 евро за МВт·ч, в Олайне и поселке Пāролайне — 73,43 евро за МВт·ч, для Saulkrastu komunālserviss в Саулкрасты и Звейниекциемсе — 109,81 евро за МВт·ч, для Siltums KIM в поселках Малпилс, Гауя, Инчукалнс и Рагана — 92,51 евро за МВт·ч, а также для Wesemann – Siltums — 132,23 евро за МВт·ч.
