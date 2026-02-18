Могло быть еще дороже: латвийские чиновники рассказали, как они предотвратили рост тарифов на тепло

В результате деятельности Министерства экономики 13 июня 2024 года были приняты поправки к Закону об энергетике. Они предусматривают введение определения «остаточного тепла», а также устанавливают обязанность операторов теплоснабжения, в результате деятельности которых образуется остаточное тепло, обеспечивать коммерсантам доступ к системе передачи и распределения теплоэнергии, а также закупать остаточное тепло, если оно заменяет производство другой теплоэнергии.