Могло быть еще дороже: латвийские чиновники рассказали, как они предотвратили рост тарифов на тепло
Пока население меряется в соцсетях гигантского размера счетами за тепло, Министерство экономики сообщает о том, что оно провело ряд мер для предотвращения роста тарифов на отопление для жителей Риги.
Министерство экономики сообщает, что как держатель государственных долей капитала в Latvenergo и Rīgas siltums, оно поставило руководству компаний цель и определило задачи по эффективному и целесообразному использованию остаточного тепла.
В результате деятельности Министерства экономики 13 июня 2024 года были приняты поправки к Закону об энергетике. Они предусматривают введение определения «остаточного тепла», а также устанавливают обязанность операторов теплоснабжения, в результате деятельности которых образуется остаточное тепло, обеспечивать коммерсантам доступ к системе передачи и распределения теплоэнергии, а также закупать остаточное тепло, если оно заменяет производство другой теплоэнергии.
Предприятие Rīgas siltums с 30 октября 2024 года внедрило недельную и ежедневную процедуру закупки теплоэнергии на правом берегу Даугавы в городе Риге, в том числе для закупки остаточного тепла. Закупка организуется в соответствии с принципом экономической последовательности, установленным статьями 48 и 49 Закона об энергетике.
"Благодаря участию Министерства экономики как акционера утвержденный Комиссией по регулированию общественных услуг рост тарифа на теплоэнергию в Риге оказался на 70 % ниже, чем первоначально планировалось", - указывает министерство.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Минфин озвучил неприятный прогноз относительно тарифов на тепло и электроэнергию в Латвии.