В Латвии напомнили, при какой температуре действительно стоит менять зимние шины

Дискуссии о снижении скоростных ограничений в городах Ванкс, в свою очередь, связывает с безопасностью дорожного движения и привычками самих водителей. «Если бы мы ездили по правилам и не нарушали их, скорее всего, не было бы ни более крупных штрафов, ни дополнительных ограничений», — подчеркнул он. По его словам, в основе проблемы нередко лежат спешка водителей, нервозность и отвлечение внимания, например на телефон. Поэтому самым важным фактором повышения безопасности по-прежнему остается отношение самих участников движения за рулем.