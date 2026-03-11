В Латвии напомнили, при какой температуре действительно стоит менять зимние шины
С наступлением весны за несколько дней изменилась и ситуация на дорогах. С первыми теплыми днями улицы уже заполнились мотоциклами и велосипедами, на тротуарах в большом количестве появились арендные самокаты, а автомобилисты спешат менять шины. Директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс в передаче TV3 «900 секунд» напомнил, что именно смена сезонов является для водителей одним из самых опасных периодов в году.
Весна на дорогах всегда означает необходимость большей осторожности, поскольку погодные условия могут быть очень переменчивыми. «Период смены сезонов на самом деле является самым опасным этапом в дорожном движении — и осенью, и весной», — отметил Ванкс. Днем температура может достигать даже +15 градусов, но утром дороги все еще могут быть покрыты льдом. Это затрудняет движение и требует большей внимательности от всех участников дорожного движения.
Кроме того, после зимнего перерыва на дороги возвращаются мотоциклисты, которых автомобилисты за зиму отвыкают видеть. В то же время и у самих мотоциклистов после зимней паузы навыки могут «заржаветь», что вместе с переменчивой погодой повышает риск аварий.
Весной актуальным становится и вопрос смены шин. Ванкс подчеркивает, что не стоит слишком спешить только потому, что несколько дней подряд было тепло.
«Если среднесуточная температура воздуха составляет около 7-10 градусов, тогда уже можно всерьез задуматься о переходе на летние шины», — пояснил он.
В то же время эксперт напомнил, что латвийская весна бывает непредсказуемой — снег может выпасть и в апреле. Поэтому водителям нужно оценивать ситуацию прагматично, а не торопиться только из-за кратковременного потепления.
Дискуссии о снижении скоростных ограничений в городах Ванкс, в свою очередь, связывает с безопасностью дорожного движения и привычками самих водителей. «Если бы мы ездили по правилам и не нарушали их, скорее всего, не было бы ни более крупных штрафов, ни дополнительных ограничений», — подчеркнул он. По его словам, в основе проблемы нередко лежат спешка водителей, нервозность и отвлечение внимания, например на телефон. Поэтому самым важным фактором повышения безопасности по-прежнему остается отношение самих участников движения за рулем.