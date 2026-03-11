С математикой у наших людей не очень хорошо - Шадурскис раскритиковал популярную в обществе идею
Разрешить жителям забирать деньги из второго пенсионного уровня — "очень большая ошибка". Политик Карлис Шадурскис предупреждает: люди потратят средства на текущие долги и счета, а о будущей пенсии просто не смогут подумать.
Разговоры о возможном изъятии средств из второго пенсионного уровня могут обернуться серьезными последствиями для будущих пенсий жителей Латвии. Об этом в программе «Preses klubs» на TV24 заявил профессор и член партии "Единство" Карлис Шадурскис.
Политик напомнил, что всего два года назад дискуссия о пенсионных уровнях звучала совершенно иначе. Тогда обсуждался перевод части взносов из второго уровня в первый. «Я хочу напомнить разговоры, которые были менее двух лет назад, когда один процент и два процента из второго пенсионного уровня перевели в первый. Тогда была совершенно другая риторика — люди говорили: “Вы хотите украсть нашу старость. Первый уровень солидарный, там человек не копит сам для себя”», — рассказал Шадурскис.
Сейчас, по его словам, тон обсуждений изменился на противоположный. «Теперь вдруг звучит: “Давайте просто заберем деньги”. Я полностью согласен с министром — это была бы очень, очень большая ошибка, если Латвия это сделает», — заявил он.
Политик считает, что если людям разрешат свободно изымать накопления, большинство потратит эти средства на решение текущих проблем. «Есть очень много семей, которые едва сводят концы с концами. Остаются неоплаченные счета, кредиты, реальные финансовые трудности», — отметил он. По его словам, даже понимая необходимость думать о старости, люди в первую очередь будут решать сегодняшние проблемы.
«Конечно, человек может понимать, что нужно думать о пенсии, но ежедневные проблемы нужно решать прямо сейчас — и их решат. Они не будут покупать телевизоры или путешествовать по миру, они закроют те дыры, которые есть сегодня», — пояснил политик.
Но, предупреждает он, в будущем это может привести к новым трудностям. «Сейчас человек решит сегодняшние проблемы, а потом возникнут проблемы в старости», — считает Шадурскис.
Он также отметил, что у части общества недостаточный уровень финансовой грамотности, и это тоже может повлиять на решения людей. «Мы видим, насколько слабые результаты у многих на централизованных экзаменах по математике. Поверьте, у этих людей не очень высокая финансовая грамотность, и они просто не будут думать о старости», — сказал он.