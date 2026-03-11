С математикой у наших людей не очень хорошо - Шадурскис раскритиковал популярную в обществе идею

Политик напомнил, что всего два года назад дискуссия о пенсионных уровнях звучала совершенно иначе. Тогда обсуждался перевод части взносов из второго уровня в первый. «Я хочу напомнить разговоры, которые были менее двух лет назад, когда один процент и два процента из второго пенсионного уровня перевели в первый. Тогда была совершенно другая риторика — люди говорили: “Вы хотите украсть нашу старость. Первый уровень солидарный, там человек не копит сам для себя”», — рассказал Шадурскис.