10 000 подписей не помогли: Сейм не разрешил досрочно изымать накопления второго пенсионного уровня
Сейм отверг предложение партии "Латвия на первом месте" (LPV) разрешить жителям досрочно изымать накопления второго пенсионного уровня. Инициативу поддержала часть оппозиции, однако финансовые эксперты и Банк Латвии предупреждают, что такой шаг подорвал бы устойчивость пенсионной системы и ударил по менее обеспеченным людям.
В LPV утверждали, что их предложение расширит возможности людей распоряжаться накопленным капиталом второго пенсионного уровня, предусматривая несколько альтернатив его использования, включая возможность получить этот капитал полностью или частично до обращения за пенсией по возрасту.
LPV также предлагала установить обязанность для Государственного агентства социального страхования информировать людей о возможных социальных и фискальных последствиях перед полной или частичной выплатой капитала накопительной пенсии.
В голосованиях по обоим законопроектам было собрано чуть более 20 голосов. Инициативу LPV поддержали также бывшие и действующие депутаты партии «Стабильности!», а также несколько политиков Союза зеленых и крестьян.
Хотя подобные шаги ранее предпринимали политики Эстонии и Литвы, представители финансового сектора Латвии раскритиковали эту идею как недальновидную. Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью агентству LETA заявил, что если разрешить изымать накопления второго пенсионного уровня, значительная часть этих денег будет потрачена на краткосрочное потребление, и больше всего пострадают менее обеспеченные жители.
В Эстонии ранее уже разрешили жителям изымать накопления второго пенсионного уровня, а в Литве это стало возможным в этом году. «Мы видим, что опыт Эстонии был очень горьким. Это то, о чем сами эстонцы всегда говорят: только этого не делайте! Теперь Литва попробовала, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, результат нам уже известен», — сказал Казакс, добавив, что подобные популистские решения вызывают у него беспокойство.
Министерство финансов также считает, что превращение второго пенсионного уровня в добровольный или создание возможности досрочно изымать накопленные средства не соответствует долгосрочным целям пенсионной системы.
Представители латвийских коммерческих банков также указали, что массовое досрочное изъятие накоплений второго пенсионного уровня стало бы огромной стратегической ошибкой, которая подвергла бы значительную часть будущих пенсионеров риску бедности.
Как уже сообщалось, на платформе общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей под призывом сделать второй пенсионный уровень добровольным. Также на платформе Manabalss.lv собираются подписи под инициативой, предлагающей закрепить в законе возможность добровольно изымать накопления второго пенсионного уровня полностью или частично. Автор этой инициативы — Гиртс Бумберс. За нее собрано около 6000 подписей.