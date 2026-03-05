10 000 подписей не помогли: Сейм не разрешил досрочно изымать накопления второго пенсионного уровня

В Эстонии ранее уже разрешили жителям изымать накопления второго пенсионного уровня, а в Литве это стало возможным в этом году. «Мы видим, что опыт Эстонии был очень горьким. Это то, о чем сами эстонцы всегда говорят: только этого не делайте! Теперь Литва попробовала, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, результат нам уже известен», — сказал Казакс, добавив, что подобные популистские решения вызывают у него беспокойство.