"Придется повышать налоги": бизнесмены оценили предложение раздать населению Латвии пенсионные накопления

Как считают предприниматели, если инициатива о добровольном изъятии средств второго пенсионного уровня будет поддержана, то в краткосрочной перспективе это может снизить социальное напряжение для части общества с более низким уровнем доходов, создать иллюзию роста покупательной способности и благосостояния населения, а также усилить инфляцию. Однако в долгосрочной перспективе существует риск еще большей социальной неравенства среди жителей, поскольку существенно уменьшится размер будущих пенсий, что создаст условия, при которых потребуется повышение налогов для сокращения растущего разрыва в доходах между различными группами будущих пенсионеров. Недостающие пенсионные средства придется компенсировать остальной части общества, в том числе предпринимателям.