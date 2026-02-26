"Придется повышать налоги": бизнесмены оценили предложение раздать населению Латвии пенсионные накопления
Реагируя на все более активные дискуссии о добровольном изъятии средств второго пенсионного уровня как на общественном, так и на политическом уровне, латвийские предприниматели в лице Торгово-промышленной палаты указывают, что такую инициативу не следует поддерживать.
Как считают предприниматели, если инициатива о добровольном изъятии средств второго пенсионного уровня будет поддержана, то в краткосрочной перспективе это может снизить социальное напряжение для части общества с более низким уровнем доходов, создать иллюзию роста покупательной способности и благосостояния населения, а также усилить инфляцию. Однако в долгосрочной перспективе существует риск еще большей социальной неравенства среди жителей, поскольку существенно уменьшится размер будущих пенсий, что создаст условия, при которых потребуется повышение налогов для сокращения растущего разрыва в доходах между различными группами будущих пенсионеров. Недостающие пенсионные средства придется компенсировать остальной части общества, в том числе предпринимателям.
Нельзя игнорировать негативный опыт Эстонии — изъятые средства были потрачены на приобретение товаров и погашение долгов, что принесло жителям краткосрочную выгоду. После реализации инициативы сами политики признали, что принятое решение было ошибочным.
Предприниматели не поддерживают идею добровольного изъятия средств второго пенсионного уровня. Председатель правления компании SAF Tehnika, вице-президент и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундс Бергс отмечает, что изъять средства второго пенсионного уровня — это все равно что продать крышу, чтобы оплатить отопление. Сначала в доме становится теплее, но затем приходит дождь, и последствия оказываются значительно дороже полученной выгоды.
"Предлагаемая инициатива о добровольном изъятии средств второго пенсионного уровня в Латвии является следствием как низкого уровня финансовой грамотности общества, так и проводимой государственной политики развития, в которой народное хозяйство не определено в качестве приоритета, что тем самым сдерживает общий рост благосостояния общества и снижает доверие жителей к правительству Латвии", - заключают бизнесмены.
