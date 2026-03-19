К рижанам обратились с важным вопросом - от них зависит, где в столице запретят автомобили
Жителей Риги снова приглашают изменить городскую среду: после успешного эксперимента с пешеходными улицами власти хотят повторить инициативу.
Жителей Риги приглашают принять участие в выборе улиц, которые в этом году могут временно стать пешеходными. «Какие улицы Риги вы хотели бы превратить в пешеходные?» — с таким вопросом обратились к горожанам организаторы инициативы. Свои предложения можно подать до 23 марта.
Инициатива продолжает опыт прошлого года, когда в рамках Европейской недели мобильности в столице Латвии уже был реализован аналогичный проект. Тогда участки улиц Дзирнаву и Антонияс на время стали пешеходными зонами, что позволило жителям и гостям города оценить преимущества пространства без автомобильного движения.
Эксперимент получил положительные отзывы: такие временные преобразования способствуют более безопасной и комфортной городской среде, развитию уличной культуры и активному использованию общественных пространств.
Теперь городские власти хотят продолжить эту традицию и вновь предоставить жителям возможность самим определить, какие улицы Риги стоит сделать пешеходными хотя бы на летнее время.