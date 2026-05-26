"Русским в Латвии не нужно, чтобы их защищали тираны и убийцы": ассоциация российских эмигрантов выступила с заявлением
Ассоциация содействия гражданскому обществу России и поддержки российских эмигрантов (ARĒM) выступила с резким заявлением после сообщений о намерении правительства Российской Федерации обратиться в Международный суд ООН из-за якобы имевшего место «ущемления прав русских» в Латвии и других странах Балтии. В организации считают этот шаг не защитой русскоязычных жителей, а политической провокацией.
Заявление подготовил председатель правления ARĒM Дмитрий Саввин. В нем подчеркивается, что ассоциация была создана в 2018 году, а среди ее основателей и сторонников — граждане и неграждане Латвии, беженцы из России, представители разных национальностей и конфессий.
«Латвия — наш дом», — говорится в заявлении организации.
В ARĒM признают, что в Латвии еще есть вопросы, которые требуют решения, в том числе в сфере межэтнических отношений. По словам представителей ассоциации, обществу иногда необходимо не только находить компромиссы, но и учиться их искать.
Однако, как отмечает организация, в Латвии для этого существуют демократические механизмы: свободные выборы, свобода слова и собраний, независимая судебная власть, а также европейские институты, защищающие права жителей.
В заявлении подчеркивается, что именно этих инструментов, по мнению ARĒM, Владимир Путин лишил людей в самой России.
«Русским в Латвии не нужно, чтобы их защищали тираны и убийцы», — говорится в заявлении.
Ассоциация отвергает утверждения Москвы о «преследованиях» или «систематической дискриминации русских» в Латвийской Республике. В ARĒM считают, что возможное обращение правительства России в Международный суд ООН является частью более широкой политической линии Кремля.
По оценке организации, речь идет о провокации и элементе «уже очевидного плана» по подготовке гибридной агрессии против Латвии.
В заявлении также говорится, что самым опасным сценарием для русских в Латвии был бы не спор о правах, а приход путинских «освободителей» — как формулирует ARĒM, «захватчиков и убийц».
При этом ассоциация выражает уверенность, что в случае угрозы граждане Латвии русской национальности будут защищать страну вместе с латышами. «Если такой страшный час наступит, граждане Латвии русской национальности встанут плечом к плечу с латышами, чтобы вместе защищать свою землю и свой народ», — заявили в ARĒM.