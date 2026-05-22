"Вы не имеете права": Польша осадила Россию из-за обвинений против Балтии

Как сообщал Otkrito.lv, посол России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник повторил утверждения Службы внешней разведки России о том, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России с территории стран Балтии, а в Латвию уже якобы направлены украинские военные.