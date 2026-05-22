"Вы не имеете права": Польша осадила Россию из-за обвинений против Балтии
Польша резко отреагировала на новые заявления Москвы о Латвии и странах Балтии: в Варшаве назвали российские обвинения ложными, а угрозы в адрес союзников — неприемлемыми.
Как сообщал Otkrito.lv, посол России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник повторил утверждения Службы внешней разведки России о том, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России с территории стран Балтии, а в Латвию уже якобы направлены украинские военные.
Небензя также пригрозил Латвии ответными действиями, от которых, по его словам, страну не спасет членство в НАТО.
МИД Польши осудил «ложные нарративы и необоснованные утверждения» о том, что Латвия и другие страны — члены НАТО якобы разрешили Украине использовать свою территорию или воздушное пространство для атак беспилотников на Россию.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в четверг в социальной сети X заявил, что угрозы России в адрес союзников Варшавы неприемлемы.
«Вы не имеете права ложно обвинять страны Балтии», — подчеркнул Сикорский, обращаясь к Москве.
«Очевидно, кто является агрессором, а кто — жертвой. Мы по-прежнему твердо поддерживаем принципы Устава ООН и Атлантического договора», — добавил министр.