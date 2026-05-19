МИД вызвал представителя посольства России из-за заявлений о Латвии: Рига обвиняет Москву во лжи

Министерство обороны, в свою очередь, сообщило, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении украинских контрударов по России. В ведомстве напомнили, что страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, оказывая гуманитарную и финансовую помощь, а также подчеркивают законное право Украины защищаться от полномасштабного вторжения России.