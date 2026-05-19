МИД вызвал представителя посольства России из-за заявлений о Латвии: Рига обвиняет Москву во лжи
Министерство иностранных дел Латвии вызвало представителя посольства России и вручило ноту протеста из-за заявлений российской Службы внешней разведки о якобы готовящихся ударах по России с территории Латвии.
Министерство иностранных дел Латвии во вторник вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы выразить протест в связи с публичными заявлениями Службы внешней разведки России о Латвии.
В министерстве указали, что Россия продолжает распространять ложные утверждения о возможном использовании территории и воздушного пространства Латвии для атак на Россию, хотя Латвия неоднократно опровергала это как по дипломатическим каналам, так и публично.
Во время беседы представителю посольства России была вручена официальная нота протеста.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Россия распространяет ложь о том, будто Латвия позволяет какой-либо стране использовать свое воздушное пространство и территорию для атак против России или любой другой страны.
Уходящая в отставку премьер-министр Эвика Силиня заявила, что Россия развернула очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, что Украина якобы планирует использовать Латвию как площадку для ударов по территории России.
«Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов самообороны по России или любой другой стране», — подчеркнула премьер.
При этом она отметила, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищаться.
Министр иностранных дел Байба Браже также заявила, что Россия снова лжет. По ее словам, Служба внешней разведки России проводит дезинформационную кампанию против Латвии.
«Факт: Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это российским представителям неоднократно объяснялось», — подчеркнула Браже.
Министерство обороны, в свою очередь, сообщило, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении украинских контрударов по России. В ведомстве напомнили, что страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, оказывая гуманитарную и финансовую помощь, а также подчеркивают законное право Украины защищаться от полномасштабного вторжения России.
Национальные вооруженные силы (НВС) в заявлении в социальных сетях указали, что после более чем четырех лет полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, картина боевых действий с каждым месяцем меняется.
Россия больше не доминирует на поле боя. Украина все чаще наносит эффективные удары по целям в глубине территории страны-агрессора, в том числе вблизи Латвии, Эстонии и Финляндии, отметили НВС.
«Поскольку российская политическая элита не способна объяснить своему обществу, как такое возможно, она прибегла к традиционной тактике лжи — лгать и пытаться убедить всех, что в их проблемах виноват кто-то другой», — говорится в заявлении.
НВС подчеркнули, что Латвия не открывала свое воздушное пространство для украинских дронов, чтобы они наносили удары по России. При этом Латвия продолжит оказывать максимальную поддержку Вооруженным силам Украины.
«Латвия не разрешала Вооруженным силам Украины наносить удары по России с территории Латвии, однако Латвия продолжит учиться у лучших в мире экспертов по применению дронов для защиты своего государства», — заявили НВС.
В распространенной НВС информации также говорится, что к тем, кто распространяет эту российскую ложь, следует применять всю строгость закона.
СВР утверждала, что украинским властям якобы удалось убедить Ригу согласиться на операции против России и что в Латвию уже направлены военнослужащие украинских сил беспилотных систем.
Российская служба также назвала пять баз латвийской армии — Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс, — где якобы размещены украинские военные.
Кроме того, СВР пригрозила Латвии «справедливым возмездием», от которого, как утверждается, не спасет членство в НАТО.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во вторник в социальной сети X заявил, что утверждения российской СВР не соответствуют действительности и являются продолжением пропагандистской кампании Москвы.
«В последних ложных заявлениях Москвы, где она обвиняет Украину в подготовке атак на Россию с территории Латвии, нет ни капли правды. Мы официально их отвергаем», — заявил представитель украинского МИД.
По словам Тихого, Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии для операций против России и не планирует этого делать.
Он подчеркнул, что заявления СВР являются частью более широкой пропагандистской кампании, цель которой — дестабилизировать общественное мнение в Латвии и странах Балтии.