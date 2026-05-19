Любимые персонажи из мультфильма "Поток" возвращаются в городскую среду Риги

С началом активного туристического сезона в городскую среду Риги на этой неделе возвращаются персонажи анимационного фильма «Поток» режиссера Гинта Зилбалодиса. Как отметил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, герои мультфильма — особенно Кот — стали настолько важны для жителей, что каждый раз, когда скульптуру приходилось временно убирать для технического обслуживания, горожане сразу начинали спрашивать, что произошло и когда персонаж вернется.