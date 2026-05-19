Любимые персонажи из мультфильма "Поток" возвращаются в городскую среду Риги
Герои латвийского анимационного хита "Поток", получившего "Оскар" и "Золотой глобус", снова появились на улицах Риги. Фигуры Кота, Капибары, Лемура и Пса вернулись в город перед началом туристического сезона.
С началом активного туристического сезона в городскую среду Риги на этой неделе возвращаются персонажи анимационного фильма «Поток» режиссера Гинта Зилбалодиса. Как отметил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, герои мультфильма — особенно Кот — стали настолько важны для жителей, что каждый раз, когда скульптуру приходилось временно убирать для технического обслуживания, горожане сразу начинали спрашивать, что произошло и когда персонаж вернется.
Скульптура Кота уже установлена у входа в кинотеатр Splendid Palace.
Еще в трех местах, которые получили наибольшую поддержку в голосовании жителей в декабре прошлого года, разместят остальных персонажей мультфильма. В Парке Узварас установят Пса, Капибара появится возле Детской клинической университетской больницы на улице Виенибас гатве, 45, а Лемур вернется в Межапарк — напротив входа в Рижский зоопарк.
Информация о местах расположения персонажей «Потока» будет включена и в туристические путеводители Риги, поскольку фигуры стали популярным объектом для посещения не только у местных жителей, но и у иностранных туристов.
Возле каждой скульптуры размещено описание успеха фильма и его идеи.
Кот из "Потока" напротив памятника Свободы (февраль 2025)
Скульптуры Кота и Лемура создал художник Кристапс Андерсонс, фигуру Капибары изготовил литовский художник Донатас Моцкус, а автором скульптуры Пса стала художница Инесе Валтере.
Как сообщалось ранее, анимационный фильм «Поток», созданный Зилбалодисом и его творческой командой, стал первой картиной в истории Латвии, получившей как премию «Оскар», так и «Золотой глобус».