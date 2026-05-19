Эстония отреагировала на сбитый дрон: "НАТО защищает нашу безопасность"
После уничтожения дрона, вошедшего в воздушное пространство Эстонии, глава МИД Маргус Цахкна заявил, что миссия воздушной полиции НАТО сработала и выполнила свою задачу.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, уничтожение дрона, вошедшего в воздушное пространство Эстонии, силами воздушной полиции НАТО показывает, что миссия работает и выполняет свою задачу — обеспечение общей безопасности.
На угрозу отреагировали истребители F-16 румынского подразделения воздушной полиции НАТО, базирующегося в литовском Шяуляе.
«Это ясно показывает, что воздушная полиция НАТО работает и союзники сообща защищают нашу безопасность, — сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна. — Я благодарен союзникам по НАТО, в том числе румынскому подразделению, за быструю реакцию».
Цахкна подчеркнул, что Украина имеет полное право наносить удары по военным объектам России, чтобы ослабить ее способность продолжать агрессию.
«Эстония не разрешала использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Подобные инциденты связаны с работой российских средств РЭБ», — сказал Цахкна.
На прошлой неделе в Брюсселе Цахкна встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, с которым обсуждалась возможная отправка украинских экспертов в Финляндию и страны Балтии для укрепления воздушной безопасности.
«У Украины есть уникальный опыт и технологии в области борьбы с беспилотниками, которые необходимы и Эстонии. Соответствующие обсуждения продолжаются», — добавил Цахкна.
Истребители НАТО на авиабазах в Эмари и Шяуляе в рамках миссии по охране воздушного пространства находятся в круглосуточной готовности.