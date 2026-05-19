Истребитель НАТО уничтожил беспилотник в небе Эстонии
Истребитель миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии силами НАТО во вторник сбил дрон над территорией Эстонии, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
По словам Певкура, беспилотник был уничтожен над озером Выртсъярв на юге Эстонии.
В полдень на юге Эстонии была объявлена угроза беспилотников, в 12.45 она была отменена. Певкур сообщил эстонскому порталу Delfi, что это, скорее всего, был украинский дрон, запущенный по цели в России. Во вторник северо-западный регион России атаковали украинские беспилотники, в связи с чем было прервано сообщение в аэропортах Пскова и Пулково в Санкт-Петербурге.
Певкур сообщил эстонской общественной телерадиокомпании ERR, что информация о беспилотнике была получена от Национальных вооруженных сил Латвии (НВС). Около полудня эстонские радары воздушного наблюдения и системы ВВС обнаружили двигавшийся в сторону Эстонии дрон еще до его входа в воздушное пространство страны. "Угроза стала реальной — дрон вошел на территорию Эстонии. Были немедленно запущены все необходимые процедуры, в воздух были подняты истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования — румынские F-16, которые и сбили дрон между озером Выртсъярв и Пыльтсамаа", — сказал Певкур.
По его словам, дрон упал в болотистой местности, его поиски продолжаются. Расследованием руководит Полиция безопасности (КаПо). По словам министра, информации о пострадавших среди гражданского населения пока нет.
Певкур призвал жителей сообщать, если они увидят дым в указанном районе или наткнутся на обломки дрона. Он подчеркнул, что ни в коем случае не следует трогать обломки, поскольку их безопасность не подтверждена.
Певкур повторил, что Эстония не давала разрешения на использование своего воздушного пространства никому, кроме союзников, и Украина такого разрешения не запрашивала. "Министр обороны Украины принес извинения за инцидент, но в то же время выразил удовлетворение тем, что дрон удалось сбить", — добавил Певкур.
Уже сообщалось, что Национальные вооруженные силы Латвии во вторник в полдень сообщили об одном дроне, залетевшем в Латвию.
Во вторник незадолго до полудня в восточном приграничье снова было разослано оповещение по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве. Первоначально об угрозе было объявлено в Краславском и Лудзенском краях. Позже оповещение по сотовой сети было разослано также жителям Прейльского и Резекненского краев, а также города Резекне.
В свою очередь, вскоре после 12:30 предупреждение о возможной угрозе было распространено в Мадонском крае. Около 13:00 предупреждение было распространено на Цесисский, Смилтенский и Гулбенский края.