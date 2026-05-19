Истребитель НАТО уничтожил беспилотник в небе Эстонии

Певкур сообщил эстонской общественной телерадиокомпании ERR, что информация о беспилотнике была получена от Национальных вооруженных сил Латвии (НВС). Около полудня эстонские радары воздушного наблюдения и системы ВВС обнаружили двигавшийся в сторону Эстонии дрон еще до его входа в воздушное пространство страны. "Угроза стала реальной — дрон вошел на территорию Эстонии. Были немедленно запущены все необходимые процедуры, в воздух были подняты истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования — румынские F-16, которые и сбили дрон между озером Выртсъярв и Пыльтсамаа", — сказал Певкур.