Осторожно с этим SMS! Мошенники от имени CSDD массово пытаются опустошить счета латвийских водителей
Продолжается активность мошенников, которые рассылают поддельные электронные письма и SMS от имени Дирекции безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD) о якобы назначенном административном штрафе за нарушение правил дорожного движения. В этих письмах и сообщениях содержатся мошеннические ссылки: при переходе по ним пользователя просят авторизоваться с помощью банковских данных.
CSDD уже ранее предупреждала, что не отправляет жителям SMS-сообщения. Получив SMS с прикрепленной ссылкой, следует быть особенно осторожными. Прежде чем выполнять какие-либо действия — открывать ссылку, вводить банковские данные или другую чувствительную информацию — необходимо убедиться, что домен полностью совпадает с официальным адресом сайта учреждения.
Мошенники нередко создают ссылки, внешне напоминающие адреса сайтов различных учреждений или компаний, однако они не являются идентичными оригиналу.
В электронных письмах также содержатся ссылки на платформу e-CSDD, где якобы можно ознакомиться с принятым решением и оплатить штраф. Оригинальный адрес платформы — e.csdd.lv, однако в мошеннических письмах используются ссылки вроде e.csdd.gov.lv-sdj-753-cfdgs.pw или другие похожие адреса, которые не ведут на настоящий сайт e-CSDD.
Содержание таких писем очень похоже на настоящие уведомления, которые CSDD ежедневно отправляет водителям по административным делам.
Указанные поддельные ссылки ведут на визуально практически идентичную платформу e-CSDD, где предлагается авторизоваться через фальшивые инструменты интернет-банка.
CSDD призывает жителей внимательно проверять адрес ссылки и убеждаться, что она ведет именно на официальный сайт. В дирекции подчеркивают: настоящий адрес e-CSDD — e.csdd.lv, а не, например, e.csdd.gov.lv-xx..., e-csdd.lv, e.csbb.lv, e.csdd.com и тому подобные варианты.
CSDD призывает общество быть осторожным и проверять информацию напрямую на сайте e.csdd.lv, не используя ссылки из электронных писем.