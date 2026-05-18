"Сделал - накажут, не сделал - тоже": руководитель Latvijas valsts meži о страхе чиновников перед реформами
Глава совета Latvijas valsts meži Зане Дриньке объяснила, почему реформы в госуправлении буксуют, а чиновники боятся инициативы.
Вопрос эффективности в государственном управлении — это не только сокращение бюрократии или упрощение административных процедур. Во многом проблема связана с самим образом мышления внутри системы. Об этом в программе «Nacionālo interešu klubs» на TV24 заявила профессор и ректор бизнес-школы Turība, а также председатель совета Latvijas valsts meži Зане Дриньке.
По её словам, придя в систему государственного управления из частного сектора, она столкнулась не только с масштабом бюрократических препятствий, но и с совершенно иной логикой принятия решений.
«Для меня было чрезвычайно большим удивлением не столько то, с чем сейчас борются в вопросе бюрократических препятствий, сколько именно образ мышления», — признала Дриньке.
Она пояснила, что в публичном секторе любые действия жёстко зависят от нормативного регулирования, процедур и механизмов ответственности. Именно это часто делает реформы значительно более медленными, чем в частном бизнесе.
Дриньке напомнила, что повышение эффективности было одной из задач, обозначенных в правительственной декларации: оптимизация ресурсов, средств и рабочих процессов. В возглавляемой ею структуре этот процесс идёт уже несколько лет. «Мы обнаружили много вещей, которые действительно можно делать иначе», — отметила она. Однако, по словам эксперта, главная проблема заключается в атмосфере страха ответственности. В государственном секторе наказание может последовать как за неправильное действие, так и за бездействие.
«В публичном секторе не так, что можно просто ничего не делать, потому что бездействие тоже наказуемо. Очень часто ты делаешь — и тебя могут наказать, и ты не делаешь — тебя тоже могут наказать», — подчеркнула Дриньке.
Она пояснила, что даже хорошие инициативы могут обернуться проблемами, если процесс реализации не полностью соответствует требованиям публичного сектора и юридическим стандартам. «Это часто становится препятствием для мотивации вообще идти работать в публичный сектор и что-то делать», — считает она.
Отдельно Дриньке подчеркнула, что эффективность нельзя сводить к механическому сокращению сотрудников или расходов. Особенно это касается таких отраслей, как лесное хозяйство, где профессиональные специалисты являются редкостью.
«Это не история о том, что мы всё оптимизируем и всё сократим. Люди, которые профессионально работают в лесной отрасли, — большая редкость», — отметила она. По её мнению, основное внимание следует уделять административному уровню, организации труда и пересмотру процессов, а не линейному урезанию всех функций подряд.
Дриньке также считает, что государственному сектору особенно необходима гибкость. Нельзя подходить к реформам исключительно через сокращения и формальную оптимизацию — важно понимать, где ресурсы можно использовать умнее, а где критически важно сохранить компетенции.
Сравнивая государственное управление с частным сектором, она признала, что именно медленный темп изменений остаётся для неё одним из самых сложных вызовов. «Мой более чем 20-летний опыт в частном секторе показывает, что там всё происходит быстрее. Наверное, это и есть мой самый большой вызов — результат не появляется так быстро, как хотелось бы», — сказала Дриньке. Она подчёркивает, что в публичном секторе приходится учитывать гораздо больше юридических, процедурных и институциональных факторов, чем в бизнесе.