Уже в субботу в Латвии пройдет Ночь музеев: более 246 мест откроют двери для посетителей
В субботу, 23 мая, более 246 музеев Латвии и других организаций, формирующих общественную и культурную жизнь, пригласят посетителей на Ночь музеев. Это уже 22-й год, когда латвийские музеи участвуют в международной акции, предлагая бесплатно посетить экспозиции и выставки, а также принять участие в специальных мероприятиях, подготовленных именно к этому вечеру.
Объединяющая тема Ночи музеев в этом году — «Приключения предмета». Она перекликается с мыслью Райниса: «И тряпка когда-то была праздничной рубахой», напоминая, что у каждого предмета есть своя история и ценность. Участникам Ночи музеев предлагают рассказать эти истории посетителям в привлекательной форме.
В Риге и ее окрестностях в Ночь музеев посетителей будут ждать более 82 культурных мест.
В регионах интересные мероприятия пройдут в 164 местах. Жители Видземе и гости региона вечером и ночью 23 мая смогут посетить мероприятия в 51 культурном месте, в Курземе двери для посетителей откроют 49 мест, в Латгале — 39, а в Земгале — 25 культурных мест.
Latvijas Dzelzceļš вечером 23 мая предложит скидку 50% на билеты на поезда — как электронные, так и печатные — для всех поездов, которые будут находиться в пути 23 мая после 18:00.
В 1999 году Министерство культуры и коммуникации Франции призвало европейские музеи организовать общую международную акцию «Музейная весна», которая позже превратилась в акцию Ночь музеев. Ее цель — познакомить с музеями и тех жителей, которые в повседневной жизни музеи не посещают. Через несколько лет Ночь музеев стала одной из активностей, связанных с отмечанием Международного дня музеев.
Мероприятия, связанные с Европейской Ночью музеев, в Латвии проходят уже третье десятилетие: в 2026 году Ночь музеев состоится в 22-й раз.
Международный день музеев во всей Европе отмечается 18 мая. Международный совет музеев (ICOM) впервые объявил Международный день музеев в 1977 году. Латвия отмечает этот день с 1978 года.
До сих пор каждый год в очных ночных мероприятиях, призванных стимулировать посещение музеев, участвовало все больше музеев. В активностях Ночи музеев также участвуют и другие организации общественной жизни — усадьбы, выставочные залы, библиотеки, учреждения государственного управления и другие.
Основное предложение участников бесплатное, однако отдельные мероприятия могут быть платными.
Вечером 17 мая по всей Латвии прошла традиционная Ночь музеев — одно из самых ожидаемых культурных событий весны.
18 мая в Латвии прошла Ночь музеев, в которой приняли участие более 217 музеев и других формирующих общественную жизнь учреждений.