Уже в субботу в Латвии пройдет Ночь музеев: более 246 мест откроют двери для посетителей

В 1999 году Министерство культуры и коммуникации Франции призвало европейские музеи организовать общую международную акцию «Музейная весна», которая позже превратилась в акцию Ночь музеев. Ее цель — познакомить с музеями и тех жителей, которые в повседневной жизни музеи не посещают. Через несколько лет Ночь музеев стала одной из активностей, связанных с отмечанием Международного дня музеев.