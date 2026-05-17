Банкомат "проглотил" карту: чего не стоит делать в панике

Чаще всего карта остается внутри банкомата не потому, что с деньгами что-то случилось, а из-за защитных механизмов. Банкомат может удержать карту, если несколько раз подряд был введен неправильный PIN-код, если клиент слишком долго не забирал карту после операции, если карта заблокирована банком или срок ее действия истек.