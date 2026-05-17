Банкомат "проглотил" карту: чего не стоит делать в панике
Банковская карта может остаться в банкомате по разным причинам: из-за технического сбоя, неправильно введенного PIN-кода, истекшего времени ожидания или подозрения на мошенническую операцию. Ситуация неприятная, особенно если рядом очередь, банкомат находится на улице или деньги нужны срочно. Но главное в такой момент — не пытаться «спасти» карту самостоятельно.
Почему банкомат может забрать карту
Чаще всего карта остается внутри банкомата не потому, что с деньгами что-то случилось, а из-за защитных механизмов. Банкомат может удержать карту, если несколько раз подряд был введен неправильный PIN-код, если клиент слишком долго не забирал карту после операции, если карта заблокирована банком или срок ее действия истек.
Иногда причина чисто техническая: сбой в работе устройства, проблемы со связью, поврежденная карта или неисправность самого банкомата.
Чего точно не стоит делать
Первое и главное — не нужно пытаться вытаскивать карту силой. Нельзя вставлять в банкомат ключи, ножи, пластиковые предметы, пинцеты или другие подручные вещи. Так можно повредить устройство, окончательно потерять карту и создать себе дополнительные проблемы.
Не стоит также отходить от банкомата сразу, не убедившись, что операция завершена. Иногда устройство может вернуть карту не мгновенно, а через короткую паузу. Лучше подождать несколько минут и проверить, не появилось ли на экране сообщение.
Опасно просить помощи у случайных прохожих. Даже если человек выглядит доброжелательно, не стоит показывать ему PIN-код, открывать мобильный банк при посторонних или передавать телефон. В подобных ситуациях мошенники могут воспользоваться растерянностью человека.
Что делать в первую очередь
Если карта осталась в банкомате, нужно сразу позвонить в свой банк. Номер обычно указан на обратной стороне карты, но если карта внутри банкомата, его можно найти в мобильном приложении банка или на официальном сайте. Важно звонить именно по официальному номеру.
Если банкомат находится в отделении банка и оно открыто, можно обратиться к сотрудникам. Но даже в этом случае карту часто не возвращают сразу: ее могут изъять только инкассаторы или техническая служба, а дальнейшее решение зависит от правил конкретного банка.
Если банкомат принадлежит не вашему банку, действовать все равно нужно через свой банк. Именно банк, выпустивший карту, подскажет, блокировать ли ее полностью, временно ограничить операции или заказать новую.
Нужно ли сразу блокировать карту
Во многих случаях банк посоветует заблокировать карту, особенно если банкомат находится в общественном месте, на улице или вызывает подозрения. Это самый безопасный вариант, потому что после блокировки никто не сможет воспользоваться картой, даже если она позже будет извлечена из банкомата.
Если карта была «проглочена» из-за неправильного PIN-кода или технического сбоя в банкомате своего банка, возможны разные варианты. Иногда карту можно вернуть, но нередко клиенту все равно предлагают перевыпуск.
А если банкомат не выдал деньги
Отдельная неприятная ситуация — когда банкомат не только забрал карту, но и не выдал наличные, хотя сумма списалась со счета. В таком случае нужно как можно быстрее связаться с банком и подать претензию.
Важно запомнить или записать время операции, адрес банкомата, сумму, а также сохранить уведомление из мобильного банка, если оно пришло. Банк проверит операцию, данные банкомата и результаты инкассации. Обычно такие случаи решаются после внутренней проверки, но это может занять время.
Как снизить риск проблем
Перед использованием банкомата стоит обратить внимание на само устройство. Если на картоприемнике есть странные накладки, следы клея, плохо закрепленные детали или дополнительная камера возле клавиатуры, лучше выбрать другой банкомат.
Также не стоит пользоваться банкоматом, если экран зависает, устройство работает необычно медленно или уже показывает сообщение об ошибке. Вводя PIN-код, клавиатуру лучше прикрывать рукой.