"Мы действительно в столице?" В Риге жители устали от дороги, которую стыдно называть бульваром
Рядом колесо обозрения, парк и туристы — а под окнами у жителей гравий, пыль и бездействие.
В самом сердце Агенскалнса — рядом с парком Узварас и Рижским колесом обозрения — жители годами живут у пыльного гравийного участка, который трудно назвать бульваром. В Рижской думе обещают перемены, но конкретной даты ремонта пока нет.

Местные жители неоднократно обращались в самоуправление с просьбой должным образом содержать бульвар Грина. Зрительница передачи «4. studija», жительница Агенскалнса Вита Логина подчеркнула, что неасфальтированный участок бульвара Александра Грина не обслуживается надлежащим образом.

«Из-за этого жители страдают от пыли, рисков для безопасности и систематического бездействия самоуправления, необходимы улучшения. У дороги нет тротуара или отделенной полосы для пешеходов. В конце дороги установлены блоки, однако они не останавливают движение, поскольку дорогу используют как маршрут для объезда пробок», — пояснила Логина.

В переписке с самоуправлением жители получили обещание, что дорога будет обработана средством против пыли в апреле или мае, когда будут подходящие погодные условия. Однако, как указывают жители, до начала мая ничего сделано не было.

В Рижской думе пояснили, что ждали дождливой погоды, поскольку тогда средство работает лучше. В начале мая работы были выполнены, подтвердили в думе.

Финансирование на противопылевую обработку доступно два раза в год. Однако жители бульвара Грина хотели бы более существенных изменений. В последние годы в этот район были вложены значительные публичные средства: обновлен парк, установлены аттракционы. При этом единственный подъездной путь, которым пользуются как жители окрестностей, так и посетители парка, годами не приводится в порядок.

Встретившийся на улице Зигмарс признал, что бульвар Грина — это центр Агенскалнса, но пыльную дорогу трудно назвать улицей. Неподалеку находится гостиница, где останавливаются иностранные туристы. По его словам, люди в столице заслуживают более удобного доступа, а не гравийной дороги.

«Это не похоже на бульвар. Это заставляет задаться вопросом: мы действительно в столице?» — риторически спросил Зигмарс.

Координатор проектов Отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле рассказала, что бульвар Грина включен в программу развития.

«В этом году планируется проектировать улицу до улицы Ауглю — заменить покрытие, спроектировать и у бульвара Узварас также создать автостоянки, а также привести этот участок в порядок», — рассказала Грисле.

При этом она пока не прогнозирует, когда может начаться строительство.

На участке за улицей Ауглю замена покрытия не планируется, поскольку это, как поясняют в самоуправлении, вовсе не дорога, а зеленая зона. Самоуправление будет искать решение, как ограничить эту незаконно изъезженную зеленую зону.

Закупку на проектировочные работы планируется объявить в ближайшее время, срок ее выполнения составит 12 месяцев. После этого могут начаться ремонтные работы — если на них будут средства. Уже известно, что там оборудуют стоянки, эта улица не будет сквозной, а зеленую зону, возможно, расширят.

