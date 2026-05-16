Сборная Латвии по хоккею начала выступление на ЧМ с поражения от Швейцарии
Мужская сборная Латвии по хоккею в субботу в Цюрихе в первом матче чемпионата мира проиграла хозяевам турнира — сборной Швейцарии — со счетом 2:4 (0:0, 1:2, 1:2).
В составе сборной Латвии обе шайбы забросил Рудолф Балцерс, которому в обоих случаях ассистировали Денис Смирновс и Сандис Вилманис. В воротах Кристерс Гудлевскис отразил 39 из 43 бросков и был признан лучшим игроком латвийской сборной, тогда как сами латвийские хоккеисты нанесли по воротам соперника 23 броска.
В группе А у Финляндии и Швейцарии после двух матчей по шесть очков, три очка в одном матче набрала Австрия, а без очков после первых игр остались Германия, США, Великобритания, Латвия и Венгрия.
Уже на первой минуте матча сборная Латвии получила возможность сыграть в большинстве, однако серьезно угрожать воротам соперника не удалось. В равных составах в основном атаковали швейцарцы, но надежно в воротах действовал Кристерс Гудлевскис.
Под конец периода Балцерс и Сандис Вилманис пытались протолкнуть шайбу в ворота с пятачка, однако Сандро Эшлиманн остался непробиваемым. Вскоре Оскарс Батня за подножку впервые в матче оставил Латвию в меньшинстве. Уже в равных составах сборную Латвии от пропущенной шайбы спасла перекладина.
Уже на первой минуте второго периода сборная Латвии вновь осталась в меньшинстве после удаления Гудлевскиса, вместо которого на скамейку штрафников отправился Денис Смирновс. Латвийцы выстояли, однако затем швейцарцы активной игрой надолго прижали соперника к его зоне защиты.
В середине периода в быстрой контратаке Нико Хишир отдал передачу Тимо Майеру, который молниеносным броском открыл счет — 1:0. Через полторы минуты латвийцы сравняли результат — Вилманис выиграл борьбу за шайбу, вошел в зону и отдал передачу Балцерсу, который точно бросил с близкого расстояния.
Latvijai pirmos vārtus čempionātā gūst kapteinis Rūdolfs Balcers!pic.twitter.com/mZBwcPAjjq— LETA pasaules čempionātā hokejā (@LETAsportsEXTRA) May 16, 2026
Во второй половине периода после нарушения Ралфса Фрейбергса Латвия осталась в меньшинстве, и за три минуты до конца периода большинство реализовал Дамьен Риа. Уже на первой минуте третьего периода Дин Кукан сделал счет 3:1, добив шайбу, отскочившую от борта к кругу вбрасывания.
Швейцарцы укрепили преимущество на 53-й минуте, когда после передачи на дальнюю штангу Риа остался без опеки и с близкого расстояния переиграл Гудлевскиса. Немного позже латвийцы получили шанс сыграть в большинстве, и Вилманис отправил шайбу в ворота, однако после просмотра видеоповтора счет остался прежним — был зафиксирован офсайд.
В следующем большинстве латвийцы все же забросили — за 14 секунд до конца основного времени Балцерс сделал счет 2:4.
Для сборной Латвии это был первый матч турнира, а Швейцария днем ранее со счетом 3:1 обыграла США.
В этом году чемпионат мира проходит в Цюрихе и Фрибуре и продлится до 31 мая. Во Фрибуре состоятся матчи группы B и два четвертьфинала, а в Цюрихе помимо игр группы A пройдут еще два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали.