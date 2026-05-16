Кариньш: США переходят к политике "разделяй и властвуй" в отношении Европы
Европа входит в эпоху турбулентности: бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш предупреждает, что США переходят к стратегии «разделяй и властвуй», а ЕС вынужден срочно искать собственную оборонную опору на фоне войн и энергетических рисков.
В комментарии, опубликованном в LinkedIn, старший советник по геополитическим вопросам международного агентства стратегических коммуникаций Kreab, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш отмечает, что существовавший почти 80 лет двухпартийный консенсус во внешней политике США и международная роль США как лидера "свободного мира" утрачены. Тем временем Европа вынуждена реагировать на меняющиеся обстоятельства и пытается понять, что означает "стратегическая автономия".
По его оценке, изменения в трансатлантических отношениях становятся еще более неопределенными, учитывая агрессивную войну России против Украины. Кариньш поясняет, что до сих пор в сдерживании России Европа полагалась на "жесткую силу" США, которую те реализовывали через НАТО.
"Сейчас Европа сталкивается с суровой реальностью - неопределенной поддержкой США, и в то же время она плохо подготовлена к тому, чтобы, независимо от политической воли, самой быстро взять на себя бремя конвенциональной обороны", - заявил бывший премьер.
Он поясняет, что одно дело - взять на себя обязательство выделить финансирование на укрепление обороноспособности, и совсем другое - реализовать политику, обеспечить необходимое военное оборудование, а также нанять и обучить необходимый персонал. Кариньш считает, что это процесс, для завершения которого требуются годы.
По мнению бывшего премьера, наряду с этими политическими изменениями новым вызовом в трансатлантических отношениях является война США и Израиля в Иране. Он указывает на широко распространенное в Европе мнение, что перед началом войны с союзниками в Европе не проводилось никаких переговоров и что не хватало анализа возможных последствий, в том числе способности Ирана закрыть Ормузский пролив для движения танкеров и экспорта.
Кариньш отмечает, что с ростом мировых цен на энергоносители политическая нестабильность будет увеличиваться, поскольку рост цен на энергию повышает инфляцию и, следовательно, стоимость жизни. По его мнению, это дает дополнительную силу "радикально правым" политическим силам.
Бывший премьер подчеркивает, что рейтинги популярности президента США Дональда Трампа в Европе низки не только из-за войны в Иране, но и из-за попыток "аннексировать" Гренландию, не принимая во внимание ни волю гренландцев, ни позицию Дании. По оценке Кариньша, это ограничивает возможности для маневра европейских правительств, поскольку политически европейским лидерам становится все труднее выступать за тесные связи со страной, возглавляемой непопулярным в местном обществе лидером.
По его мнению, это означает, что "Европу подталкивают к более тесному сплочению", и улучшаются отношения между Европейским союзом (ЕС) и Великобританией. Бывший премьер считает, что актуальным является вопрос о торговле между США и ЕС. Хотя в прошлом году между сторонами было достигнуто соглашение, в Европейском парламенте (ЕП) оно не ратифицировано.
Бывший премьер отмечает, что трансатлантические отношения в настоящее время делают сложными не только меняющаяся позиция США, но и несовершенная архитектура ЕС в целом и зависимость от военной поддержки США.