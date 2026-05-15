Когда уходит последний автобус? Латвия полностью закрывает пассажирское сообщение с Россией
Самолеты в РФ не летают уже давно, поезда не ходят тоже. Теперь Латвия ликвидирует последнее оставшееся пассажирское сообщение с Россией и Беларусью. Ссылаясь на информацию Министерства сообщения ЛР, многочисленные СМИ на русском языке пишут о том, что Латвия готовится полностью закрыть все автобусные маршруты в РФ и Беларусь, в том числе транзитные.
Как пишет русская редакция DW, запрет нерегулярных перевозок в обоих направлениях был введен еще 1 ноября 2025 года. После принятия поправок государственная Автотранспортная дирекция будет аннулировать разрешения конкретных перевозчиков в индивидуальном порядке на основании Закона об административном процессе.
В министерстве обосновали инициативу соображениями национальной безопасности: по его мнению, действующие маршруты создают условия для вербовки граждан Латвии. Служба государственной безопасности страны неоднократно предупреждала о подобных рисках - в частности, пассажиров автобусов на российской границе могут вызвать на "беседу" с сотрудниками ФСБ.
"С весны 2022 года для граждан Литвы и Латвии в Беларуси действует безвизовый въезд. В результате страну только в 2024 году посетили 74 тысячи латвийских граждан, а Россию — 24 тысячи", - добавляет "Радио Свобода".
The Moscow Times в свою очередь пишет, что перевозчики могут понести серьезные убытки. В аннотации к поправкам приводятся данные перевозчика Norma-A, работающего под брендом Ecolines. Компания оценивает прямые потери доходов по маршрутам Рига — Санкт-Петербург и Рига — Москва примерно в 4 млн евро в год. Дополнительные убытки из-за простоя автобусного парка оцениваются еще примерно в 2 млн евро ежегодно.
"Ранее власти страны уже перестали продлевать лицензии перевозчикам на выполнение регулярных рейсов в Россию и Беларусь, однако часть разрешений продолжает действовать. В частности, Ecolines пока может выполнять рейсы Рига — Москва до 9 января 2027 года. Если новые правила вступят в силу, то лицензии смогут аннулировать досрочно", - сообщает The Moscow Times.
"Автобусные рейсы между Латвией и двумя соседними странами, несмотря на многочасовые задержки на границах из-за таможенного и пограничного контроля остаются одним из самых доступных по цене способов добраться из Европы в Россию и Беларусь", - отмечает также DW.