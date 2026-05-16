Рижский марафон стартует сегодня и соберет рекордное число участников со всего мира

«Это наш 36-й марафон, и мы больше не играем в малых лигах. Мы единственные в мире, у кого есть четыре дистанции World Athletics. Мы одни из немногих и, возможно, единственные с настолько масштабным детским днем Рижского марафона Rimi. В одни выходные нас посещают представители 120 стран. И в этом году — рекордное количество участников, а также, конечно, характерная только для Риги синергия искусства и спорта», — рассказал на пресс-конференции руководитель команды организаторов марафона Айгарс Нордс.