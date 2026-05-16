Рижский марафон стартует сегодня и соберет рекордное число участников со всего мира
В эти выходные на Рижском марафоне Rimi, который пройдет в 36-й раз, стартует рекордное количество участников, сообщают организаторы марафона.
Рижский марафон Rimi пройдет 16 и 17 мая, при этом в воскресенье спортсмены будут соревноваться на самых длинных дистанциях. Ожидается, что в этом году в марафоне примут участие более 45 000 бегунов из примерно 120 стран.
В классическом марафоне примут участие не менее 3500 человек, в полумарафоне — более 7000, в забеге на 10 км — около 7000, а в популярном забеге на 6 км — около 10 000 участников. Эстафеты, в которых участники будут преодолевать полумарафон и марафон парами или четверками, объединят почти 200 команд.
В субботу в 9:00 на набережной 11 Ноября начнутся забеги и мероприятия, посвященные Дню защиты детей, а с 11:00 старт забега на одну милю будет дан у Художественного музея, а финиш — у Монумента Свободы.
«Это наш 36-й марафон, и мы больше не играем в малых лигах. Мы единственные в мире, у кого есть четыре дистанции World Athletics. Мы одни из немногих и, возможно, единственные с настолько масштабным детским днем Рижского марафона Rimi. В одни выходные нас посещают представители 120 стран. И в этом году — рекордное количество участников, а также, конечно, характерная только для Риги синергия искусства и спорта», — рассказал на пресс-конференции руководитель команды организаторов марафона Айгарс Нордс.
В свою очередь, Рижская дума в этом году продолжает позиционировать крупнейшее беговое событие в Балтии как один из приоритетов города.
«Рига — подвижный город, и марафон — наш самый эффективный двигатель! В этом году Рижский марафон Rimi — это не только праздник для почти 120 стран, не только праздник города для всех — от малышей в колясках до взрослых, но и огромная выгода для города — приток туристов и прогнозируемый экономический вклад составят миллионы евро. Побегут и большие, и маленькие, и Рига будет готова», — сказал мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Благодаря инициативе Рижского марафона Rimi и Рижской думы любой участник забега, предъявив свой стартовый номер, сможет в выходные марафона бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги.
В то же время стоит упомянуть, что ввтомобилистов и жителей города призывают с пониманием отнестись к ограничениям движения в эти выходные, 16 и 17 мая. На набережной 11 Ноября движение будет закрыто на все время мероприятия, а в других местах Риги ограничения будут вводиться поэтапно. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.