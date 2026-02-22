300 000 евро на бег: Рига выделяет все больше денег на проведение марафона
Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы на этой неделе поддержал инициативу увеличить поддержку Рижского марафона до 300 000 евро.

28 февраля прошлого года дума решила увеличить финансирование марафона в столице с 81 060 евро до 191 060 евро. Теперь планируется повысить поддержку более чем наполовину — до 300 000 евро.

Депутатам пояснили, что муниципальная поддержка составляет примерно 15% от общего бюджета мероприятия.

В Рижском марафоне в этом году могут принять участие по меньшей мере 30 000 человек, треть из которых - дети, подсчитали организаторы марафона. В этом году марафон идет 18-19 мая.

Ранее сообщалось, что в 2022 году дума заключила договор с компанией Nords Event Communications на организацию Рижского марафона. Согласно договору, агентству предоставлены эксклюзивные права на проведение марафона в течение пяти лет.

