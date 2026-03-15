В Рижской 1-й больнице работают уже 25 жителей Украины: все изучают латышский язык
Сейчас в Рижской 1-й больнице работают 25 жителей Украины, в том числе десять врачей, шесть медсестер и другие специалисты. В больнице отмечают, что украинские сотрудники осваивают латышский язык, чтобы легче общаться с пациентами и успешнее влиться в коллектив.
Как рассказал руководитель отдела развития услуг и обслуживания клиентов больницы Алексей Молчанов, в прошлом году на работу были приняты два украинских врача, два санитара и два специалиста по уборке.
Всего в учреждении сейчас работают десять украинских врачей, в том числе два эндокринолога, два анестезиолога, два невролога, а также по одному аллергологу, гастроэнтерологу, оториноларингологу и радиологу.
Кроме того, в операционном блоке, амбулаторном отделении, а также в клинике анестезиологии, интенсивной терапии и лечения боли работают шесть украинских медсестер.
В центре кратковременного социального ухода работает один фельдшер. Также в больнице трудятся трое санитаров, трое специалистов по уборке и двое технических работников из Украины.
На сайте больницы указано, на каких языках каждый врач консультирует пациентов. В больнице пояснили, что специалисты изучают латышский язык, чтобы успешнее влиться в коллектив и общаться с пациентами.