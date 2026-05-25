Даже латвийские богачи, оказывается, по европейским меркам живут очень скромно
Доля дохода, которая достаётся богатейшим 0,1 % населения, сильно различается по Европе. В некоторых странах она превышает 6 %, тогда как средний показатель по Европе составляет 4,5 %. В Латвии на долю толстосумов приходится немного.
Как сообщает Euronews, по данным базы World Inequality Database, доля дохода этой сверхбогатой группы варьируется от 1,6 % в Нидерландах до 10,2 % в Грузии в выборке из 35 стран, куда входят государства – члены ЕС, страны-кандидаты, члены ЕАСТ, а также Великобритания.
Приведённые показатели относятся к 2024 году или к последнему доступному году после 2020-го. Доходы учитываются до уплаты налогов и получения социальных выплат.
Среди стран ЕС наибольшая доля у Эстонии — 8,3 %, за ней следуют Болгария (7,5 %) и Польша (7 %).
Планку в 6 % превышают и две страны-кандидата в ЕС: Сербия (6,9 %) и Турция (6,1 %).
Выше 5 % также показывают Дания (5,8 %) и Румыния (5,1 %).
Если не учитывать Италию, четыре крупнейшие экономики демонстрируют очень близкие показатели доли, которой располагают группы сверхбогатых: Испания (5 %), Германия (4,9 %), Великобритания (4,9 %) и Франция (4,9 %).
Ирландия (4,8 %) идёт сразу вслед за ними, немного опережая среднеевропейский показатель в 4,5 %.
В нижней части рейтинга также выделяется группа стран с близкими показателями. Минимальная доля зафиксирована в Нидерландах — 1,6 %, за ними следуют Кипр (2,2 %), Черногория (2,3 %), Словения (2,3 %), Бельгия (2,3 %), Албания (2,4 %) и Латвия (2,4 %) — у всех менее 2,5 %.
Растёт ли доля дохода у самых богатых? В Европе в 1940 году на богатейшие 0,1 % приходилось 6,43 % совокупного дохода. Затем этот показатель неуклонно снижался и к началу 1980-х годов опустился примерно до 2,7 %.
Позже он снова начал расти и к 2007 году приблизился к 5 %, но финансовый кризис вновь его снизил. Примерно с 2010 года показатель остаётся относительно стабильным и в 2024 году составляет 4,54 %.
