Строительство длиной 150 лет завершается: папа римский освящает главную достопримечательность Барселоны
В среду, 10 июня, Барселона станет центром внимания католического мира. Папа Лев XIV посетит знаменитую базилику Саграда-Фамилия, чтобы торжественно освятить Башню Иисуса Христа — центральную и самую высокую башню храма, строительство которой завершилось в феврале этого года.
Событие имеет историческое значение не только для Каталонии и Испании, но и для мировой архитектуры. После установки на вершине башни 17-метрового креста весом около 100 тонн высота Саграда-Фамилии достигла 172,5 метра. Благодаря этому храм официально стал самым высоким религиозным сооружением в мире, превзойдя Ульмский собор в Германии.
La majestuositat de la Basílica des de totes les perspectives.— La Sagrada Família (@sagradafamilia) June 3, 2026
Celebracions per l’Any Gaudí 🔗 https://t.co/8FNwDZb15h pic.twitter.com/QEzhx9PIrz
На церемонии ожидается около 8 тысяч гостей, среди которых представители испанской королевской семьи, правительства страны, сотни епископов и паломники со всего мира. Интерес к событию оказался настолько высоким, что на 4 тысячи мест для участия в папской мессе поступило более 10 тысяч заявок. Центральные кварталы вокруг базилики будут частично перекрыты, а доступ в некоторые зоны получат только жители, приглашенные гости, представители прессы и официальные делегации.
Catalonia has three national anthems: a song of War (Els segadors/Reapers song), a song of Peace (Cant de la senyera/Flag song) and a Mystical chant (El Virolai/Our Lady of Montserrat chant). pic.twitter.com/rJ3QCGXrBd— Josep Lluís Alay (@josepalay) June 10, 2026
История Саграда-Фамилии насчитывает уже 144 года. Строительство началось в 1882 году, а в 1883 году проект возглавил каталонский архитектор Антонио Гауди. Он посвятил храму более сорока лет своей жизни и последние годы практически полностью сосредоточился на работе над ним. Когда Гауди погиб в 1926 году, была завершена лишь небольшая часть грандиозного замысла.
Несмотря на гражданскую войну в Испании, уничтожение части чертежей, экономические кризисы и сложнейшие инженерные задачи, строительство продолжалось десятилетиями.
Особенность проекта заключается в том, что он финансируется исключительно за счет частных пожертвований и продажи билетов. В 2025 году базилику посетили около 4,8 миллиона человек, что принесло более 130 миллионов евро дохода. Большая часть этих средств была направлена непосредственно на продолжение строительства.
Хотя главный символ храма уже завершен, работы еще не окончены. Архитекторам предстоит построить четыре башни апостолов, вторую сакристию и грандиозный фасад Славы — самый масштабный и одновременно самый спорный элемент проекта. Именно вокруг его художественного оформления сейчас ведутся активные дискуссии среди специалистов.
Для многих жителей Барселоны завершение Башни Иисуса Христа стало событием целой эпохи. Несколько поколений горожан наблюдали, как храм постепенно растет вместе с городом. Сегодня Саграда-Фамилия является не только крупнейшей достопримечательностью Испании, но и одним из самых узнаваемых архитектурных символов мира.
Торжества совпадают с особым годом для каталонской столицы. В 2026 году Барселона получила статус Всемирной столицы архитектуры и вскоре примет Всемирный конгресс архитекторов. На этом фоне освящение главной башни Саграда-Фамилии воспринимается как символическое завершение одного из важнейших этапов самого знаменитого архитектурного проекта современности.