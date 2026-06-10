Строительство длиной 150 лет завершается: папа римский освящает главную достопримечательность Барселоны

На церемонии ожидается около 8 тысяч гостей, среди которых представители испанской королевской семьи, правительства страны, сотни епископов и паломники со всего мира. Интерес к событию оказался настолько высоким, что на 4 тысячи мест для участия в папской мессе поступило более 10 тысяч заявок. Центральные кварталы вокруг базилики будут частично перекрыты, а доступ в некоторые зоны получат только жители, приглашенные гости, представители прессы и официальные делегации.