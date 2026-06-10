Зеленский: Россия намеренно направляет украинские дроны в страны Балтии
Залетающие в страны Балтии дроны могут быть частью российской стратегии по расколу европейской поддержки Украины. Об этом в Таллине заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя недавние инциденты с беспилотниками.
Россия сознательно перенаправляет украинские дроны в другие страны, чтобы расколоть и ослабить поддержку Украины в Европе, заявил на пресс-конференции после встречи премьер-министров стран Северной Европы и Балтии в формате NB8 в Таллине президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина отвечает на российские атаки. Однако, в отличие от России, Украина с помощью технологий перенаправляет вражеские дроны в другое место только в том случае, если они нацелены не на военные объекты, отметил Зеленский.
По его словам, Россия сознательно перенаправляет украинские дроны в другие страны, включая страны Балтии и Финляндию, чтобы распространять риторику о том, что Украина плохая.
Отвечая на вопрос, что Украина может сделать в этой связи, Зеленский заявил, что именно для этого и предусмотрено соглашение о сотрудничестве в сфере дронов. Через него Украина сможет делиться своим опытом в отрасли беспилотников, в том числе в области защиты от них. Украина готова направлять своих специалистов для обмена опытом в страны, где существует риск попадания таких дронов, указал Зеленский.
Такое соглашение о сотрудничестве в Таллине Зеленский подписал с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом. Он подчеркнул на пресс-конференции, что вопрос заключается не только в покупке правильных технологий: упомянутое соглашение позволит постоянно сотрудничать с украинскими специалистами по дронам, поскольку именно Украина обладает лучшими знаниями в области защиты неба.
Кулбергс также отметил, что хотя на днях дрон, залетевший в Латвию, удалось сбить истребителем, это не самый эффективный способ действовать в будущем. «Хорошо показать, что мы можем это сделать, но в этом вопросе нам нужно быть более эффективными и продуктивными», — сказал латвийский премьер.