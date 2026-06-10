Зеленский: Россия намеренно направляет украинские дроны в страны Балтии

Отвечая на вопрос, что Украина может сделать в этой связи, Зеленский заявил, что именно для этого и предусмотрено соглашение о сотрудничестве в сфере дронов. Через него Украина сможет делиться своим опытом в отрасли беспилотников, в том числе в области защиты от них. Украина готова направлять своих специалистов для обмена опытом в страны, где существует риск попадания таких дронов, указал Зеленский.