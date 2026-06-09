"Не сбили - плохо, сбили - дорого": эксперт ответил на споры вокруг уничтожения дрона
Одни считают, что дрон следовало сбить раньше, другие — что это слишком дорого. Майор Национальных вооруженных сил Латвии и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш прокомментировал дискуссии о стоимости уничтожения беспилотника, который утром 8 июня вторгся в воздушное пространство Латвии.
Выступая в эфире Латвийского радио, Янис Слайдиньш отметил, что общественная реакция зачастую противоречива: если дрон не сбивают — звучит критика, а если уничтожают — возникают вопросы о цене операции.
По его словам, речь шла о реальной угрозе безопасности, поскольку никто не мог гарантировать, где именно мог упасть беспилотник. Поэтому военные действовали в соответствии с установленными процедурами.
Как ранее сообщили представители Национальных вооруженных сил, утром 8 июня системы наблюдения зафиксировали возможное приближение беспилотника к границе Латвии. В 9:20 был объявлен желтый уровень предупреждения для Лудзенского, Балвского и Алуксненского краев.
После того как стало ясно, что объект продолжает движение вглубь латвийской территории, были подняты в воздух истребители НАТО. Позже предупреждение повысили до оранжевого уровня для Лудзенского и Резекненского краев.
По данным военных, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. После визуального подтверждения цели самолеты НАТО уничтожили его примерно в 10:05.
Заместитель начальника Объединенного штаба НВС, бригадный генерал Каспар Здановскис сообщил, что дрон был сбит в малонаселенной местности в Латгале. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.
Министр обороны Райвис Мелнис заявил, что пока невозможно точно определить тип и страну происхождения беспилотника. Он также отказался раскрывать, каким именно оружием была поражена цель, подчеркнув, что вопросы национальной безопасности нельзя оценивать исключительно через стоимость выстрела.
При этом министр отметил необходимость развития более дешевых и эффективных систем противодействия дронам, поскольку подобные инциденты могут повторяться и в будущем.
Уничтожение беспилотника стало первым подобным случаем с момента начала фиксации проникновения иностранных дронов в воздушное пространство Латвии. После завершения операции НВС сообщили, что угроза для воздушного пространства страны устранена.