Латвия и Украина будут думать, что делать с дронами, перенаправляемыми Россией
Министр иностранных дел Байба Браже сообщила, что Латвия и Украина обсудили технические возможности обнаружения дронов, перенаправляемых на нашу территорию Россией.
В передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая их перенаправляет.
На вопрос, можно ли что-то сделать в этой сфере, министр ответила утвердительно, отметив, что в понедельник эти вопросы обсуждались должностными лицами Латвии и Украины.
Тем временем директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении отметил, что различные инциденты будут происходить и в будущем, и 100%-ную безопасность обеспечить невозможно.
"Будут и другие дроны, и не все будут сбиты", - сказал он. Поэтому первое, что должен сделать каждый житель Латвии, - это осознать, что такова реальность. Второй вопрос - обсудить с семьей вопросы безопасности, например, принцип двух стен, сказал Сартс.
Как сообщалось, в Латвии с визитом находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая сегодня встретится со спикером Сейма Дайгой Миериней и президентом Эдгаром Ринкевичем.
В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области дронов.