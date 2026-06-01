"Ответственность лежит на России": в НАТО высказались о залетах дронов в страны Альянса
На фоне новых инцидентов с боевыми дронами у границ НАТО председатель Парламентской ассамблеи Альянса Маркуш Перестреллу заявил: ответственность за такие случаи лежит на России — независимо от того, были ли они преднамеренными, следствием военной активности у границ или побочным эффектом войны против Украины.
«Агрессивная война России против Украины продолжается наряду с ее безответственным поведением и кампаниями по дестабилизации во всем Альянсе. Наиболее ярко мы видели это во время недавних вторжений дронов в Литве, а несколько дней назад – и в Румынии», – сказал Перестреллу в понедельник на пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО в Сейме.
«Эти инциденты являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины. Независимо от того, вызвано ли это преднамеренным нарушением, безответственной военной деятельностью вблизи границ союзников или побочным эффектом действий России – ответственность лежит на России», – сказал он.
По словам Перестреллу, ответ должен быть ясным – сильная солидарность, твердая приверженность коллективной обороне и постоянное укрепление позиций сдерживания и обороны НАТО, особенно на восточном фланге.
На прошлой неделе российский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Румынии. Беспилотные летательные аппараты в последнее время также залетали на территории стран Балтии.
В преддверии саммита Альянса в Анкаре Перестреллу выделил четыре приоритетных направления: увеличение инвестиций в оборону и укрепление военного потенциала, усиление роли Европы в НАТО и более справедливое распределение бремени, повышение устойчивости обществ и продолжение помощи Украины.
Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля.
По словам Перестреллу, в меняющемся мире крайне важно сохранить НАТО такой сильной, какой она еще никогда не была. По его словам, значительный вклад в это вносит Парламентская ассамблея.
«Декларации не защищают территорию. Бюджеты не утверждаются сами по себе. Потенциал не появляется только потому, что лидеры о нем объявляют. Для этого требуется политическое мужество. Для этого требуются законодательные действия. Для этого нужна поддержка общества, и здесь вступаем мы», – сказал председатель Ассамблеи.
«НАТО едино. НАТО адаптируется. НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников, а эта ассамблея будет способствовать тому, чтобы обязательства превращались в потенциал, солидарность – в силу, а решимость – в действия», – подчеркнул он.
В понедельник в Вильнюсе, в здании Сейма, проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.