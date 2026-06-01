Петерис Апинис рассказал, как защитить себя от химикатов в косметике и средствах личной гигиены

Я нашел одну очень интересную публикацию этого года, краткое содержание которой было следующим: многие химические вещества, используемые в средствах личной гигиены, влияют на здоровье и являются значимым источником изменяемого химического воздействия. Во Франции, в Гренобле, было проведено исследование среди женщин в возрасте от 18 до 30 лет, которых попросили воздержаться от использования привычных средств личной гигиены и которым предоставили альтернативные продукты, не содержащие вредных химических веществ, а именно – одиннадцати фенолов, шестнадцати фталатов и двух гликолевых эфиров. Участницам приходилось собирать образцы мочи после каждого мочеиспускания в течение 24 часов до начала исследования и в последний день исследования, и в этих образцах оценивались метаболиты химических веществ.