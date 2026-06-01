Петерис Апинис рассказал, как защитить себя от химикатов в косметике и средствах личной гигиены
За день женщины наносят на кожу и волосы десятки косметических средств, содержащих сотни химических веществ. Врач Петерис Апинис рассказал в статье для Otkrito.lv, какие ингредиенты могут представлять опасность для здоровья и как снизить воздействие потенциально вредных веществ без отказа от привычного ухода за собой.
Главный вред наносят они
Данные разные, но в одном очень обширном исследовании я обнаружил, что в Европе в среднем женщины ежедневно используют 13 средств личной гигиены, содержащих более 100 уникальных ингредиентов, а мужчины — около 10 с значительно меньшим количеством уникальных ингредиентов. Примерно 1 из 10 взрослых (взрослых женщин) ежедневно использует более 25 таких продуктов.
Хотя большинство химических веществ в косметических средствах безопасны в небольших количествах, беспокойство вызывает «коктейльный эффект» – то, как эти вещества взаимодействуют в нашем организме на протяжении десятков лет (если предположить, что женщина начинает пользоваться косметикой в раннем подростковом возрасте, а заканчивает за несколько дней до смерти).
Парабены как консерванты присутствуют почти во всех косметических продуктах. Парабены являются эндокринными разрушителями, поскольку имитируют эстрогены.
Фталаты (обычно скрываются под названием Fragrance) чаще всего встречаются в лаках для ногтей и парфюмерии, они вызывают нарушения репродуктивной системы и астму.
Триклозан содержится в антибактериальном мыле и зубных пастах, он способствует развитию антибиотикорезистентности и оказывает вредное воздействие на щитовидную железу.
ПФАС — это «вечные химические вещества», которые чаще всего встречаются в водостойкой косметике. ПФАС накапливаются в организме. В конце прошлого года Федеральное агентство по контролю за лекарствами США сообщило, что более 1700 косметических средств содержат ПФАС, которые связаны с серьезными рисками для здоровья, включая рак, врожденные аномалии и заболевания печени.
Выделяющие формальдегид вещества чаще всего встречаются в лаках для ногтей и шампунях, они являются канцерогенами и сильными раздражителями кожи. Синтетические красители, которые являются основой красок для волос и губ, часто содержат тяжелые металлы и наносят вред мозгу, в том числе его функциям — творческим способностям и когнитивным навыкам.
В Европейском Союзе запрещено использование более 1300 веществ в косметике, однако производители по-прежнему находят «серые зоны». Каждый год европейские законодатели запрещают производителям косметики использовать еще множество различных химических веществ в повседневной косметике и средствах личной гигиены.
Отказ эффективен
Я нашел одну очень интересную публикацию этого года, краткое содержание которой было следующим: многие химические вещества, используемые в средствах личной гигиены, влияют на здоровье и являются значимым источником изменяемого химического воздействия. Во Франции, в Гренобле, было проведено исследование среди женщин в возрасте от 18 до 30 лет, которых попросили воздержаться от использования привычных средств личной гигиены и которым предоставили альтернативные продукты, не содержащие вредных химических веществ, а именно – одиннадцати фенолов, шестнадцати фталатов и двух гликолевых эфиров. Участницам приходилось собирать образцы мочи после каждого мочеиспускания в течение 24 часов до начала исследования и в последний день исследования, и в этих образцах оценивались метаболиты химических веществ.
Сокращение использования средств личной гигиены, являющихся источником вредных химических веществ, таких как бисфенол А и парабены, и их замена значительно снизили концентрацию вредных химических веществ в моче в течение пяти дней. Оценка воздействия на здоровье, проведенная в отношении бисфенола А, показала, что такое снижение может принести значительную пользу для здоровья. Хотя среднее снижение концентрации в моче было значительным, после фазы вмешательства несколько химических веществ по-прежнему обнаруживались. По сравнению с доинтервенционной фазой уровень феноксиацетиловой кислоты снизился на 64 %, бисфенола А – на 39 %, метилпарабена – на 30 % и моноэтилфталата – на 22 % в интервенционной фазе, в то время как пропилпарабен обнаруживался реже.
Индивидуальные изменения в использовании средств личной гигиены могут снизить контакт с этими химическими веществами, однако долгосрочные меры, а именно длительный отказ от «химических коктейлей», скорее всего, были бы более эффективными. Наиболее интересные результаты после сравнения регрессионных моделей в фазах до вмешательства и во время вмешательства позволили оценить влияние на здоровье детей, если применить их к беременным во Франции.
Я не буду пытаться объяснять расчеты, но они показали, что такие изменения в использовании средств личной гигиены во время беременности позволили бы предотвратить 4,0% случаев астмы у детей и предотвратить потерю 0,44 балла IQ у потомства.
Результаты исследования, опубликованные в этом году в журнале Environment International, показывают, что переход от традиционных средств личной гигиены к нетоксичным альтернативам может быстро и значительно снизить контакт с вредными химическими веществами, даже некоторые изменения в течение нескольких дней могут снизить уровень в организме веществ, связанных с гормональными нарушениями, раком, проблемами развития и репродуктивной токсичностью.
Нетоксичные альтернативы
Осталось только ознакомиться с методологией исследования. Участницы в течение пяти дней сократили или прекратили использование своих привычных лосьонов, косметики, духов и средств по уходу за волосами. Вместо этого они использовали предоставленные в рамках исследования нетоксичные альтернативы. К ним относились мыло, шампунь, дезодорант, зубная паста, солнцезащитный крем, бальзам для губ, масло жожоба и гидроалкогольный гель. В исследовании по возможности избегали пластиковой упаковки, чтобы ограничить загрязнение. Другие источники контакта с химикатами, включая питание и бытовые средства, остались без изменений. Однако участницы регистрировали потребление продуктов питания или напитков, хранящихся в пластиковых упаковках или канистрах.
Я не призываю своих читательниц жить в лесу и мыться только родниковой водой, что было бы очень хорошим, но не слишком понятным выбором. Чтобы уменьшить контакт с токсичными химическими веществами, я рекомендую им использовать средства личной гигиены и косметику без отдушек. Как врач, я советую избегать антибактериального мыла и зубных паст.
Следует быть очень осторожными при использовании стойкой, водостойкой косметики, которая часто содержит очень опасные химические вещества. И еще – не стоит до конца доверять косметике, импортированной с других континентов, так как она может содержать свинец и другие тяжелые металлы.
Мне кажется, что было бы хорошо для любого средства косметики и личной гигиены прочитать то, что написано на этикетке. Чем длиннее и сложнее список ингредиентов, тем больше вероятность, что в нем есть ненужные химические вещества.
Если вы не можете произнести половину ингредиентов и они не звучат как названия растений, положите этот продукт обратно на полку в магазине!
Лучше выбирать с полки продукты с надписями: Fragrance-free или Phthalate-free. Мне кажется, что маркировки Ecocert, Ecolabel (европейский цветок) или «Северный лебедь» гарантируют, что состав проверен и в нем нет самых опасных химикатов, но это, конечно, непроверенное мнение. Зато совершенно точно, что нельзя доверять словам Natural или Organic на упаковке, поскольку они не подлежат строгому регулированию – это маркетинговый ход бизнес-проекта под названием greenwashing.
Лучший способ избежать опасных веществ – сократить количество используемых продуктов. Неплохо было бы задать себе вопрос: действительно ли мне нужны отдельные кремы для рук, ног, тела и локтей?
Часто одно хорошее натуральное масло (например, миндальное или жожоба) может заменить три пластиковые бутылки с цветной химией. Действительно, неплохо было бы перейти на твердое мыло и шампуни, в которых обычно меньше консервантов, чем в жидких средствах.
Тем, кто следит за публикациями на порталах и в социальных сетях, не могло не броситься в глаза огромное количество статей за последние месяцы, в которых различные авторы или анонимные сообщения вопиют о том, что электронные сигареты в Латвии не должны быть обогащены ароматизаторами, и в качестве примера приводят мяту, лимон и апельсин. На самом деле в этих ароматизаторах нет ни мяты, ни растительных компонентов, это ароматизаторы, полученные в результате переработки каменного угля или нефти. Ужасный химический коктейль с онкогенным эффектом.