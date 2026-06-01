Как пережить лето без происшествий: полиция и медики обращаются к родителям с важным напоминанием
С началом каникул риски для детей резко растут — от воды и дорог до интернета. Полиция и медики предупреждают родителей: именно летом беспечность взрослых становится главным фактором опасности, а разговор о правилах может спасти жизнь.
Государственная полиция совместно со Службой неотложной медицинской помощи призывает родителей и общественность уделить особое внимание безопасности детей, в том числе цифровой безопасности, во время летних каникул. Сейчас дети гораздо больше времени проводят на улице с друзьями, у воды, передвигаясь на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, а также в интернете, поэтому важно своевременно обсудить вопросы безопасности, договориться о четких правилах и обсудить порядок действий в несчастных случаях.
Оперативные службы призывают родителей в начале лета особенно серьезно обсудить с детьми правила безопасности, а именно: сообщать взрослым, куда и с кем ребенок идет, не ходить с незнакомцами и не садиться в чужие машины. Также оперативные службы призывают родителей обсудить с детьми, где искать помощь, и обращают особое внимание на правила безопасности у воды.
Детям следует напомнить, что нельзя купаться в одиночку, прыгать в воду в незнакомых местах ни головой, ни ногами вперед, не переоценивать свои силы и не поддаваться на уговоры переплыть какой-либо водоем или доплыть до далекой цели. Взрослым, в свою очередь, следует помнить, что детей у воды нельзя оставлять без присмотра даже на короткое время.
С началом летних каникул особое внимание следует уделить и безопасности дорожного движения. Детям нужно напомнить, что безопасность начинается с ответственного поведения, особенно при передвижении на велосипеде, самокате или роликовых коньках. Перед поездкой необходимо убедиться, что велосипед находится в технически исправном состоянии - работают тормоза, есть светоотражатели и другие необходимые средства безопасности. Обязательно нужно использовать защитный шлем.
Во время езды необходимо соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и быть внимательными к другим участникам движения. Детям следует помнить, что улицу можно переходить только в предназначенных для этого местах, предварительно убедившись, что транспортные средства остановились.
Проезжую часть нельзя пересекать в местах с плохой видимостью, нельзя выходить на проезжую часть из-за препятствия, которое не позволяет водителям вовремя заметить пешеходов.
Госполиция призывает не забывать и о цифровой безопасности. Летом дети часто проводят больше времени в интернете без присмотра взрослых, поэтому важно обсудить риски: не разглашать личную информацию, не публиковать свое местоположение и не встречаться в одиночку с людьми, с которыми познакомились в интернете.
Безопасность ребенка начинается с внимания взрослых и взаимного доверия. Если ребенок знает, как действовать в опасных ситуациях и не боится просить о помощи, риск оказаться в опасности значительно снижается.
С детьми также следует обсудить, как правильно действовать, если все же с ними самими или с кем-то рядом произошел несчастный случай и получена травма. Важно напомнить, что в момент несчастья может возникнуть стресс, растерянность и незнание, как поступить, однако во время вызова диспетчеры дадут советы по оказанию первой помощи.
Ранее сообщалось: трагедия в Мерсрагсе, где 10-летний мальчик, ехавший на велосипеде в школу, был сбит автомобилем и погиб, стала очередным напоминанием: детские жизни на дорогах продолжают обрываться. Эксперты говорят прямо: дети непредсказуемы, но взрослые обязаны предвидеть их ошибки.