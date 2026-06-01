В продление 7-й трамвайной линии вложены почти 30 млн евро, а у Rīgas satiksme уже новые планы
Затраты на строительство продления 7-й трамвайной линии и пункта мобильности в Риге составили 28,4 млн евро, сообщили агентству LETA в столичном предприятии общественного транспорта Rīgas satiksme.
Проект финансировался из средств Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза. Продление трамвайной линии улучшит доступность общественного транспорта в Кенгарагсе и сделает пересадку между различными видами транспорта более удобной и быстрой, отметили в самоуправлении.
7-й трамвайный маршрут продлен на 2,2 километра. В рамках проекта возле перекрестка улиц Латгалес и Вишкю построены пункт мобильности, новое здание диспетчерской и необходимые для движения общественного транспорта подъездные пути с улиц Латгалес и Вишкю. На территории проведены работы по благоустройству - установлены просторные навесы, табло, освещение, посажены зеленые насаждения. В свою очередь по улице Вишкю на 300 метров до нового пункта мобильности продлен 15-й троллейбусный маршрут.
На пункте мобильности теперь останавливаются трамваи 7-го маршрута, троллейбусы 15-го маршрута и автобусы 49-го маршрута.
Как отметила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса, создание пункта мобильности предоставит пассажирам больше свободы при выборе общественного транспорта и изменит пассажиропоток, так как люди теперь смогут пересаживаться с 15-го троллейбуса на трамвай. Также, скорее всего, увеличится и общее число пассажиров. Исходя из опыта предприятия, при улучшении инфраструктуры общественного транспорта на существующих маршрутах рост числа пассажиров обычно составляет 8-10%.
Как отметила руководитель Rīgas satiksme, следующим проектом может стать строительство трамвайной линии в Скансте, однако для него еще нужно найти финансирование.