В продление 7-й трамвайной линии вложены почти 30 млн евро, а у Rīgas satiksme уже новые планы

Как отметила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса, создание пункта мобильности предоставит пассажирам больше свободы при выборе общественного транспорта и изменит пассажиропоток, так как люди теперь смогут пересаживаться с 15-го троллейбуса на трамвай. Также, скорее всего, увеличится и общее число пассажиров. Исходя из опыта предприятия, при улучшении инфраструктуры общественного транспорта на существующих маршрутах рост числа пассажиров обычно составляет 8-10%.