Вниманию водителей: с 1 июня частично закроют съезд с Вантового моста
На территории бизнес-центра Preses Nama Kvartāls вдоль фасада со стороны улицы Валдемара будут проводиться строительные работы. Их цель — создать подключение здания бизнес-центра к магистральным сетям водопровода Rīgas ūdens.

Работы начинаются 1 июня, их выполнение может занять до трех недель — в зависимости от технических условий и погодных обстоятельств.

В этот период будут введены изменения в транспортном потоке: движение сохранится в одностороннем режиме со стороны Ранькя дамбис в направлении центра, объезд будет организован под Вантовым мостом, также будет закрыт съезд с Вантового моста и проезжая часть в направлении набережной Зунда.

Девелопер и строительная компания приносят извинения за доставленные неудобства и указывают, что работы будут завершены до конца июня, чтобы по возможности уменьшить влияние на движение и окружающую среду.

