Исследование: искусственный интеллект не увольняет людей - он меняет правила труда

Искусственный интеллект влияет в первую очередь на содержание рабочих задач и организацию труда, а не приводит к массовой замене сотрудников, следует из нового исследования Центра исследований экономической политики (Centre for Economic Policy Research). По словам руководителя по продажам рекрутинговой компании Biuro Пауля-Маркуса Орава, аналогичная тенденция все чаще наблюдается как в повседневной организации труда на предприятиях, так и в ожиданиях, предъявляемых к сотрудникам.