Исследование: искусственный интеллект не увольняет людей - он меняет правила труда
Пока одни боятся, что ИИ заберет их работу, компании уже ищут тех, кто умеет адаптироваться. Машины берут на себя рутину, а людям остаются задачи, где важны гибкость и живой интеллект.
Искусственный интеллект влияет в первую очередь на содержание рабочих задач и организацию труда, а не приводит к массовой замене сотрудников, следует из нового исследования Центра исследований экономической политики (Centre for Economic Policy Research). По словам руководителя по продажам рекрутинговой компании Biuro Пауля-Маркуса Орава, аналогичная тенденция все чаще наблюдается как в повседневной организации труда на предприятиях, так и в ожиданиях, предъявляемых к сотрудникам.
«В большинстве компаний не происходит серьезных изменений в штате сотрудников только из-за внедрения ИИ. Мы скорее наблюдаем, как постепенно меняется организация труда. Определенные рутинные задачи можно выполнять эффективнее, чем раньше, и для многих должностей все более важным становится умение адаптироваться, осваивать новые инструменты и методы», – рассказал Орав.
По словам Орава, наибольшее влияние искусственный интеллект оказывает на повторяющиеся и административные задачи. Поскольку часть рутинных процессов автоматизируется, от сотрудников все чаще ожидают умения принимать решения, общаться и решать практические проблемы.
«Работодатели выше ценят кандидатов, готовых адаптироваться к меняющейся рабочей среде и использовать в своей повседневной работе различные цифровые инструменты», – пояснил Орав.
По его словам, изменения заметны и в процессах найма. Если раньше основное внимание часто уделялось конкретным техническим навыкам, то теперь все большее значение приобретают адаптивность сотрудника, его готовность к обучению и способность справляться с быстро меняющимися условиями.
В то же время, по словам Орава, работодатели по-прежнему относятся к искусственному интеллекту прагматично. Для большинства компаний главная цель – не сокращение штата, а повышение эффективности работы и более рациональное использование имеющихся ресурсов. «Поскольку технологии и рабочие инструменты быстро развиваются, работодатели наряду с техническими знаниями все больше ценят адаптивность, коммуникативные навыки и способность осваивать новые процессы», – рассказал Орав.
Искусственный интеллект используется в основном для повышения производительности, упрощения рабочих процессов и более эффективного управления загрузкой команд, отметил Орав, ссылаясь на исследование под названием «Искусственный интеллект и рабочие места: европейский опыт».