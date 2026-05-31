Добраться до Риги станет проще? Единый билет хотят распространить на новые железнодорожные зоны
Единый билет на поезд и городской транспорт оказался настолько востребованным, что власти готовы не только продлить эксперимент еще на полтора года, но и распространить его на жителей пригородов Риги.
На следующей неделе депутаты Комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы рассмотрят вопрос о продлении пилотного проекта единого билета Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens (PV) до конца года, свидетельствует повестка заседания комитета. Срок реализации пилотного проекта планируется установить до 31 декабря 2026 года.
Дума поручит Rīgas satiksme до 10 ноября представить Департаменту городской среды и мобильности, а также Финансовому департаменту промежуточный отчет о результатах пилотного проекта за период с момента его начала.
Согласно решению Совета общественного транспорта, к единому билету также планируется присоединить другие железнодорожные зоны.
В настоящее время единый билет стоимостью два евро позволяет жителям использовать его как для поездок на общественном транспорте города Риги, так и в поездах на территории Риги, то есть в зоне А железнодорожных маршрутов, включая комбинированные поездки в пределах этой зоны.
В свою очередь, Совет общественного транспорта поддержал предложенные Дирекцией автотранспорта изменения в пилотном проекте Rīgas satiksme и PV, предусматривающие расширение действия единого билета за пределы зоны А путем присоединения других железнодорожных зон.
По мнению дирекции, таким образом билетом смогут пользоваться и жители пригородов Риги, которые ежедневно используют несколько видов транспорта для поездок на работу.
В связи с этим PV и Rīgas satiksme должны внести необходимые изменения и договориться о порядке реализации мероприятий. Планируется, что срок реализации пилотного проекта будет установлен до 31 декабря 2026 года.
Единый билет был введен 15 июля 2025 года.